Castrillón pone a punto sus colegios: Ventanas nuevas, comedores ampliados, patios más seguros y aulas renovadas

De las ventanas a los patios y de los comedores a los accesos. Castrillón ha aprovechado el verano para transformar y mejorar varios de sus centros educativos antes del regreso de los alumnos a las aulas. El Ayuntamiento ha ejecutado e impulsado durante las vacaciones un amplio paquete de actuaciones que incluye mejoras en infraestructuras, labores de mantenimiento, pintura y medidas destinadas a reforzar la seguridad en los entornos escolares.

Entre las intervenciones de mayor entidad figura la adjudicación de la renovación de las ventanas del colegio de Campiello, una actuación incluida en el acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación por el que el Consistorio asumió esta obra a cambio de que el Principado acometiese de urgencia la intervención en las columnas del colegio de Salinas. También se contempla la sustitución de la cubierta de la primera planta de Campiello, la renovación de los baños del CP Vallín y el tratamiento de los daños provocados por las termitas en el Infanta Leonor, actuación esta última ya adjudicada tras recibir el visto bueno del Pleno. Además, ha salido a licitación el proyecto para instalar gradas en el polideportivo de Salinas.

Los operarios municipales también han trabajado en la ampliación del comedor del Vallín, con la intención de aprovechar mejor el espacio y estudiar un incremento de plazas que permita dar cobertura al alumnado de primero de ESO del IES El Villar. En este mismo colegio se ha instalado una nueva valla perimetral y una red superior en el patio para evitar la salida de balones. A ello se suma la aplicación de tratamientos antideslizantes, ya concluida en Raíces y pendiente de coordinarse con Campiello, así como un contrato específico para pintar las escuelas infantiles y distintas dependencias solicitadas por los propios equipos directivos.

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El dispositivo se completa con medidas dirigidas a mejorar la movilidad y la seguridad a las puertas de los centros. El Ayuntamiento está pintando las zonas de parada rápida "Beso y adiós" para ordenar el tráfico durante las entradas y salidas. Estas áreas dispondrán además del apoyo del personal dinamizador del taller de empleo municipal, que colaborará en los accesos con labores de educación vial y sensibilización sobre movilidad segura dirigidas a las familias.