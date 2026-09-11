La piscina de Piedras Blancas reabre tras el verano con mejoras en el pavimento, el vaso y los sistemas de filtrado

La Piscina Municipal de Piedras Blancas ya está de nuevo en funcionamiento tras el cierre de verano. Las instalaciones retomaron el pasado lunes su actividad después de varias semanas dedicadas a ejecutar trabajos de mejora, mantenimiento y puesta a punto en distintos espacios del complejo deportivo, aprovechando el parón de la temporada estival.

Entre las principales intervenciones realizadas figura la renovación del pavimento antideslizante de la playa de la piscina, una actuación destinada a mejorar las condiciones de esta zona de tránsito de los usuarios. Los trabajos también alcanzaron al propio vaso, donde se llevó a cabo su rejunteo, además de acometerse la sustitución del material filtrante, uno de los elementos fundamentales para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la instalación acuática.

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La campaña de actuaciones no se limitó a las zonas utilizadas directamente por los bañistas. Durante el cierre veraniego también se instalaron líneas de vida en la cubierta y se realizaron diferentes trabajos en el centro de transformación. Con la finalización de estas intervenciones, la piscina municipal de Piedras Blancas afronta una nueva temporada con varios de sus elementos renovados y con las instalaciones puestas a punto para recuperar su actividad habitual.