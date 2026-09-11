“¿Hasta cuándo vamos a seguir así?”: alarma entre los conductores de la Compañía del Tranvía por las agresiones de un vecino de Salinas

Un hombre -vecino de Salinas- lleva semanas acosando y atacando a los trabajadores de la línea 1 de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA). Como consecuencia de estos ataques, la empresa le ha denunciado en varias ocasiones y lo mismo han hecho algunos de los conductores afectados por el acosador que, según ha podido saber este periódico, tiene al menos dos juicios pendientes.

El pasado 13 de agosto detuvo un coche en la parada de La Toldilla —a unos pocos metros del puesto de la Guardia Civil de Salinas— y, a voces, rompió la ventanilla del conductor, tal y como informó este periódico el pasado día 15. Los guardias le detuvieron y el trabajador causó baja.

Este pasado lunes, el conductor volvió al trabajo. En Piedras Blancas, al inicio de la línea, el trabajador bajó del autobús para estirar las piernas. Entonces, el acosador le golpeó por la espalda, le tiró al suelo y, después, cogió un adoquín y estuvo a punto de lanzárselo. El conductor consiguió refugiarse en el interior del autobús. La situación volvió a sobrepasar todos los límites y la víctima causó nuevamente baja. “¿Hasta cuándo vamos a seguir así?”, se preguntó Helio García, presidente del comité de empresa de la CTEA.

Los conductores de la línea 1 conocen de sobra al acosador —se mueve entre Raíces y Piedras Blancas— y buena parte de ellos han relatado encontronazos con él. Tiene, al menos, dos juicios señalados, uno por escupir a un conductor y otro por romper la ventanilla de un autobús.

El episodio de La Toldilla se explica, aseguran varias fuentes consultadas, porque el hombre estaba esperando un autobús en Raíces y el vehículo pasó de largo al encontrarse completo y no poder admitir más viajeros. El acosador se quedó con la cara del conductor y volvió a localizarlo después en Salinas, donde la emprendió contra él.

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Ha sido retenido en varias ocasiones y en otras ha sido trasladado a Urgencias del Hospital Universitario San Agustín. “¿Cómo podemos reaccionar ante esto?”, concluyó el presidente del comité.