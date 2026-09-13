Cariñosa despedida al sacerdote Vicente Pañeda en Piedras Blancas

«Damos gracias a Cristo Jesús nuestro señor, que te hizo capaz, se fió de ti y te confió este ministerio. Los feligreses de las parroquias de San Martín de Laspra-Piedras Blancas, San Miguel de Quiloño y San Cipriano de Pillarno te despiden agradecidos por tu ministerio pastoral entre nosotros». Con estas palabras que acompañaban una imagen del sacerdote Vicente Pañeda, los castrillonenses despidieron la etapa en el concejo de quien ha sido designado como nuevo vicario parroquial de San Melchor y San Antonio de Oviedo.

El propio Pañeda concelebró este sábado la misa en Piedras Blancas acompañado por Adolfo Álvarez Sánchez.