Castrillón toma medidas ante el colapso de caravanas en Salinas

El Ayuntamiento de Castrillónha iniciado la tramitación de una nueva ordenanza para regular el estacionamiento de vehículos de gran longitud, autocaravanas y pernocta en el municipio. La iniciativa busca resolver de forma urgente la saturación del viario, los problemas de seguridad vial y las dificultades de convivencia que se producen durante la temporada estival en especial en el núcleo urbano y el frente litoral de Salinas.

El objetivo no es vetar el turismo itinerante, sino ordenar un recurso público escaso como el aparcamiento en un área que soporta picos de más de 40.000 visitantes diarios frente a una población de poco más de 4.000 habitantes.

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Así, entre las principales medidas de la regulación proyectada se incluye la restricción diurna al estacionamiento para vehículos de más de 5,5 metros de longitud en Salinas. Igualmente se prohibirá la acampada libre durante las 24 horas en todo el concejo. Asimismo se avanzará en la consolidación y desarrollo de una red de áreas como El Agüil o la proyectada en la avenida de Raíces, complementarias a aparcamientos disuasorios periféricos. Finalmente se emitirán distintivos para vehículos de vecinos empadronados y se establecerán de franjas horarias específicas para las carga y descarga comercial.