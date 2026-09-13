Encuentro de confraternización de los mayores de Castrillón
La convocatoria se desarrolló en un ambiente distendido y de celebración
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N. M.
Piedras Blancas
El regidor castrillonense, Eloy Alonso, y otros representantes municipales acompañaron a los miembros de las asociaciones de vecinos y jubilados de La Braña - El Carbayo durante la Comida del Día del Socio, celebrada este sábado.
El encuentro sirvió para compartir un agradable rato de convivencia y conversar de manera cercana en un ambiente distendido y de celebración.
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