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El PSOE plantea la compra pública de la finca junto al parque de Coto Carcedo

López Reguero advierte de que sería «una oportunidad perdida e imperdonable» que el suelo caiga en manos privadas

Iván López Reguero,

Iván López Reguero, / N. M.

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N. M.

Coto Carcedo

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castrillón ha instado formalmente al equipo de gobierno del Partido Popular a iniciar de inmediato las gestiones necesarias para la adquisición de la parcela que se acaba de poner a la venta en la localidad de Coto de Carcedo. Este terreno se encuentra ubicado en un enclave estratégico para el vecindario, situado exactamente entre el parque infantil y la cancha deportiva al aire libre del núcleo residencial. Para el PSOE, la salida al mercado de esta propiedad privada representa «una oportunidad de oro» que el Ayuntamiento no puede dejar escapar «si realmente quiere apostar por el bienestar y el crecimiento ordenado de Coto de Carcedo».

Desde el PSOE se defiende que la compra pública de esta finca permitiría cohesionar de forma definitiva toda la manzana recreativa, creando un gran complejo público e impidiendo que el crecimiento residencial estrangule las pocas áreas de esparcimiento que le quedan a la localidad. El portavoz del grupo socialista, Iván López Reguero, ha subrayado el valor estratégico de la operación: «Estamos ante una decisión de puro sentido común urbanístico. Si el Ayuntamiento no mueve ficha ya, corremos el riesgo de que esta parcela sea adquirida por un promotor privado, perdiendo para siempre la posibilidad de ampliar la zona deportiva y de juegos. El alcalde y su equipo no pueden ponerse de perfil ni escudarse en la burocracia mientras Coto de Carcedo pierde patrimonio comunitario», abundó.

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La unificación de este espacio no solo daría seguridad a los usuarios de las instalaciones actuales, sino que abriría la puerta a futuras ampliaciones, como áreas de sombra, nuevos elementos de juego accesibles o la mejora de las dotaciones deportivas al aire libre. El PSOE registrará una iniciativa instando al ejecutivo local a ponerse en contacto con la propiedad, evaluar técnicamente su tasación y consignar la partida presupuestaria necesaria para que este espacio «pase a ser de todos los vecinos de Castrillón».

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