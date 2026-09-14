Castrillón pone el foco en el alzheimer: el ayuntamiento organiza una cita para hablar de cuidados, apoyo y atención en casa

Mirar al alzhéimer desde todos sus frentes, tanto desde la realidad de quienes padecen la enfermedad como desde la de las personas que están a su lado cada día. Ese es el objetivo de la charla-coloquio de concienciación que organiza el Ayuntamiento de Castrillón este viernes, 18 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, en el salón de actos de Servicios Sociales de Piedras Blancas. La iniciativa se enmarca en los programas municipales de Educación para la Salud y Soledad No Deseada.

El encuentro reunirá distintas perspectivas sobre la enfermedad. El sociólogo Ramón Hernández abordará "El alzheimer en las trincheras", mientras que Evaristo Sierra centrará su intervención en la ayuda a domicilio. La psicóloga Mª José González hablará sobre los cuidados a las personas cuidadoras y Laureano Caicoya, de la Fundación Alzheimer Asturias, explicará los apoyos disponibles desde el tercer sector. La sesión estará moderada por Luis González Molina, presidente de la Asociación Alzheimer Asturias.

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La jornada está impulsada por la Concejalía de Servicios Sociales de Castrillón, en colaboración con la Asociación Alzheimer Asturias y la Fundación Alzheimer Asturias. La actividad se desarrollará en el salón de actos situado en el número 27 de la calle Rey Pelayo, en Piedras Blancas, y busca favorecer la información, la sensibilización y el conocimiento de los recursos existentes tanto para los afectados como para sus familias y cuidadores.