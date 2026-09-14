Castrillón pone en marcha "Los Cotorros", una actividad gratuita para niños de 8 a 11 años en Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón pone en marcha "Los Cotorros", una nueva propuesta dirigida a niños y niñas de entre 8 y 11 años que se desarrollará en Piedras Blancas. La iniciativa plantea un espacio en el que los más pequeños podrán jugar, pensar, crear y proponer, cuatro ejes sobre los que gira una programación concebida para fomentar su participación. Se trata, además, de una actividad municipal gratuita.

Las sesiones tendrán lugar todos los viernes, de 16.00 a 17.30 horas, en el local juvenil de la calle Acebo, número 5, en Piedras Blancas. Las familias interesadas pueden solicitar información y formalizar la inscripción a través del correo electrónico castrillon.plandeinfancia@gmail.com o mediante WhatsApp en el teléfono 665 096 725.