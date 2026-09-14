Castrillón valoraba la compra de la parcela de Coto Carcedo antes de la petición del PSOE: "Gracias por la información, pero ya se estaba estudiando"

El Ayuntamiento de Castrillón ya está estudiando la posible adquisición de la parcela situada en el centro de Coto Carcedo, junto a la pista deportiva y el parque infantil, cuya compra reclamó el PSOE. La primera teniente de alcalde, Nuria González-Nuevo, respondió este lunes a los socialistas y explicó que el Consistorio comenzó a analizar la operación nada más conocer que el terreno había salido a la venta.

"Gracias por la información, pero nada más ponerse a la venta, y en contacto con la asociación de vecinos que nos remitió la información, ya se está estudiando esa posible compra", señaló González-Nuevo. La edil recalcó así que el Ayuntamiento ya había iniciado las gestiones para estudiar la posible adquisición del terreno antes de la petición formulada por el grupo municipal socialista.

La responsable municipal precisó, no obstante, que la finca cuenta con 1.024 metros cuadrados según el Plan Parcial y 1.048 metros cuadrados en el Catastro, y que actualmente tiene una calificación urbanística muy concreta. "Está destinada exclusivamente a equipamiento comercial y no se podría, salvo una modificación del planeamiento, dedicar a otros usos", indicó la primera teniente de alcalde.

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González-Nuevo aseguró que el Ayuntamiento continuará analizando la viabilidad de la compra y las posibilidades urbanísticas de la parcela. "Seguiremos trabajando en esta posibilidad", afirmó, antes de precisar que una eventual adquisición tendría que incluirse en los próximos presupuestos municipales.