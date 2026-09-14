Finalizan las obras de la nueva marquesina de Salinas y dos pasos elevados

El Ayuntamiento de Castrillón ha finalizado las obras de la nueva marquesina de Salinas y dos pasos elevados, a la espera de su recepción. Fabricada en acero inoxidable para resistir el entorno marino, la nueva instalación resuelve las limitaciones de espacio de la calle Príncipe de Asturias tras adecuar la acera. La estructura incorpora el nombre de "Salinas" destacado en su interior para poner en valor la singularidad de la zona.

Así, las obras para la instalación de la nueva marquesina de Salinas y la ejecución de dos pasos de peatones elevados han concluido de forma definitiva y la infraestructura será recepcionada oficialmente en los próximos días. Esta actuación responde al traslado de la parada desde la calle Príncipe de Asturias, cuyos anchos de acera no permitían situar una marquesina de dimensiones adecuadas sin comprometer el tránsito peatonal.

Una vez confirmada la viabilidad técnica de la nueva ubicación, se acometió una obra previa de urbanización que incluyó la construcción de acera y el solado de baldosas. Al tratarse de un entorno de alta salinidad y proximidad al mar, la marquesina se ha realizado en un material inoxidable específico para garantizar su durabilidad.

Asimismo, aprovechando el enclave singular en el que se ubica, la estructura incorpora en su banco interior unas letras decorativas destacadas con el nombre de "Salinas".

El Consistorio evalúa situar otra marquesina en el parque de La Deva y mantiene la exigencia al Consorcio de Transportes para mejorar la movilidad integral del concejo.

Mejoras en la red de transporte

Los técnicos municipales ya se encuentran realizando las mediciones correspondientes en el parque de La Deva para estudiar la viabilidad técnica de instalar una segunda marquesina en este espacio.

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A pesar de estas actuaciones de acondicionamiento, el Ayuntamiento de Castrillón recuerda que la prioridad máxima sigue siendo lograr mejoras sustanciales en la red de transportes. Por ello, la administración local continúa a la espera de una respuesta por parte del Consorcio de Transportes para acometer la necesaria mejora de la movilidad en todo el municipio, sobre todo en Coto Carcedo y la zona rural del concejo.