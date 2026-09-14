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Piedras Blancas concentra la nueva oferta cultural de Castrillón con pintura, baile, teatro, idiomas y música

Raíces Nuevo incorpora formación plástica y Salinas suma danza, escena y creación literaria, con tarifas desde 13,88 euros al mes

Concierto de la escuela de música de Castrillón.

Concierto de la escuela de música de Castrillón.

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P. M.

Piedras Blancas

Piedras Blancas vuelve a concentrar el grueso de la programación de las escuelas culturales y musicales de Castrillón, con propuestas dirigidas tanto al público infantil como al adulto. La oferta incluye artesanía decorativa, pintura, cuatro niveles de bailes de salón, talleres de teatro, inglés para viajeros, gaita y percusión tradicional, además de distintas disciplinas vinculadas a la formación musical.

El apartado de música incorpora Música y Movimiento para niños de 4 a 7 años, cuatro niveles de Lenguaje Musical, piano, guitarra acústica y la modalidad conjunta de piano y lenguaje musical. Los precios parten de los 13,88 euros mensuales de Música y Movimiento, mientras que Lenguaje Musical, piano y guitarra cuestan 35,50 euros al mes. La formación conjunta de piano y lenguaje musical alcanza los 65,50 euros mensuales. El resto de actividades presenta tarifas que van desde los 24,19 hasta los 48 euros por trimestre, mientras que gaita y percusión tradicional cuestan 29,92 euros al mes.

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La programación llegará también a Raíces Nuevo, donde se impartirá pintura los martes, de 18.00 a 21.00 horas, por 48 euros trimestrales, y a Salinas, que contará con baile coreográfico de nivel medio, taller de teatro y Lectura y Creación Literaria. Las clases se desarrollarán entre lunes y miércoles en horario de tarde, con precios de 48 euros por trimestre para el baile, 24,19 euros para teatro y 26,88 euros para la actividad literaria.

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