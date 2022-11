El pan de hogaza en Avilés y comarca tiene nombre propio: Panadería 4 Panes, firma con presencia tanto en el Mercado de Abastos avilesino como en Versalles. Un producto que no sólo cuenta con el beneplácito de los múltiples clientes del establecimiento que lo demandan, sino que también triunfa en el resto del país. Concretamente, en el sur de España, pues hace apenas unas semanas triunfó en la última edición de los Premios al Mérito Gastronómico que organizan la Embajada Mundial del Jamón Ibérico y la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo de San Fernando (Cádiz).

Horneado en el obrador de la Panadería Teboyas, que cuenta con más de 20 años de experiencia. Este laureado pan, elaborado con masa madre, no es la única especialidad de esta panadería tradicional que destaca porque su pan de hogaza es 100% artesano, elaborado a mano con masa madre. Hay de diferentes tipos, tanto hogazas de trigo como de maíz, centeno o trigo y centeno, por poner algunos ejemplos. A estos se le están uniendo nuevos y exclusivos productos como pueden ser casadiellas, bizcochos, diferentes tipos de bollería y un montón de delicias más. Asimismo, de cara a las fiestas navideñas que están a punto de comenzar, pondrán a disposición de sus clientes, sus grandes valedores como dicen los responsables del negocio, de diferentes dulces típicos de estas fechas de la más alta calidad artesanal, así como una selección de embutidos ibéricos exclusivos.

Destaca, entre otros, el jamón con denominación de origen totalmente ecológico, seleccionado, aseguran, "después de pasar unos rigurosos controles de calidad por el laureado maestro cortador jamonero, y único representante oficial de la marca España para el mundo, Florencio Sanchidrián". Un jamón que los podrán comprar loncheados a cuchillo "y que, por supuesto, podrán degustar previamente de manos de nuestra cortadora", indican desde Panadería 4 panes.

Negocio familiar donde prima la calidad

Panadería 4 panes es un pequeño negocio familiar dirigido por Cristina Suárez y su hija, Nerea Fernández. Ellas son las cabezas más visibles de un equipo de profesionales que realiza a diario un trabajo minucioso con el objetivo de ofrecer a sus clientes la mejor calidad de producto y seguir progresando cada día. "A pesar de las dificultades económicas que actualmente estamos sufriendo todos los pequeños comercios, nos hemos preocupado de no bajar la calidad de nuestros productos y si cabe mejorarlo para ofrecer siempre lo mejor", apuntan.

El premio que acaban de recibir por la calidad de su pan de masa madre de trigo, así como por su buena promoción comercial, no ha sido fruto del azar. Si bien no escatiman esfuerzos en utilizar las mejores materias primas y ofrecer un pan lo más natural posible, el reconocimiento no hubiera llegado de no ser por la excelente gestión comercial que realizan desde Panadería 4 panes para dar a conocer fuera de la región este producto tan necesario, También ha contribuido la alta demanda que esta hogaza de masa madre de trigo tuvo entre los turistas que visitaron la comarca avilesina. Andaluces y de otras regiones. Algunos, desvelan, incluso se han convertido en clientes a distancia de la panadería.