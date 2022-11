En cualquier actividad, y en especial en una industrial, es imprescindible generar confianza. Esta confianza debe ser entendida como el cuidado pormenorizado de todos los detalles que intervienen en el proceso productivo para asegurar que el resultado final, el producto que se pone en el mercado, cumple con los estándares bajo los que fue diseñado y construido y resulta satisfactorio y seguro en su uso tanto para las personas como para las cosas y el medio ambiente. Para certificar el cumplimiento de dichos estándares las empresas industriales cuentan con la inestimable ayuda de las organizaciones de servicios como el Grupo TAM (Tecnología y Análisis de Materiales). El Grupo TAM, a través de sus laboratorios de ensayo e inspección, proporciona a sus clientes el conocimiento, la experiencia y el equipamiento necesarios para poder valorar la correcta ejecución de un producto –estructura, maquinaria, equipamiento, etcétera–, tanto desde el punto de vista de la selección de los materiales como de la comprobación de las características físicas y mecánicas de los mismos y de la calidad del producto final fabricado.

Una de las empresas que forman parte de este prestigioso grupo empresarial TAM es la firma avilesina Eo Three Investors, la cual tiene en la experiencia y en la profesionalidad a los pilares en los que se ha fundamentado su gran éxito, logrando abrirse puertas en el mercado europeo. Y es que más del 60 por ciento de los clientes de la compañía, cuya base está en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) son de más allá de los Pirineos. "Las empresas europeas están más acostumbradas a externalizar servicios que las españolas, aunque esta costumbre está cambiando", indican desde la empresa, la cual ofrece un buen número de servicios entre los que se encuentran auditoría, consultoría, inspección de segunda parte –aquella que prestan de manera externa a otras empresas– y de formación a medida.

"La base de nuestro éxito y una de las cosas que más valoran nuestros clientes es que contamos con una plantilla muy experimentada. La mayoría de nuestros empleados han trabajado para grandes firmas de ingeniería, lo que nos supone un plus frente a nuestros competidores", aseguran sus responsables. Aunque no sólo de experiencia vive Eo Three Investors, pues en los últimos años la compañía avilesina también ha incorporado a jóvenes talentos. "Aunque es difícil, también nos preocupamos de formar y dar experiencia a jóvenes para sumarlos a nuestro proyecto", indican desde esta exitosa empresa, fundada en 2015 y parte del prestigioso grupo empresarial avilesino TAM (Tecnología y Análisis de Materiales).

Actualmente la cartera de clientes de Eo Three Investors es mayoritariamente extranjera. Calculan que más del 60 por ciento de las firmas que requieren sus servicios están fuera de España, especialmente en Alemania. "Tenemos una buena red de contactos y las empresas europeas son más proclives a subcontratar servicios como los que nosotros ofrecemos que las de aquí", apuntan sobre una tendencia que, progresivamente, va cambiando. "Cada vez son más las empresas españolas y asturianas que externalizan servicios, lo que es una gran noticia. Ojalá siga esta tendencia", agregan. Y es que, tal y como explican, esta práctica puede suponer un gran ahorro para las empresas, independientemente de su tamaño. "Permite contar con el trabajo de una persona que dispone de una amplia experiencia en el sector sin la necesidad de tenerlo en plantilla, con los gastos que eso acarrea. Con esta fórmula sólo se paga por sus servicios cuando se requiera de ellos", explican.