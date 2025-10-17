La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional

En Avilés, a pie de carretera, se encuentra un local centenario, con tanta historia como fama ha adquirido a lo largo de todos los años. Un restaurante con nombre propio conocido por los habitantes del concejo y por asturianos y turistas, en general.

Se trata de Casa Lin, que desde 1890 sigue al pie del cañón, recibiendo comensales diariamente y ofreciendo sus platos que conquistan cualquier paladar. "Nuestro establecimiento guarda la esencia de lo tradicional, no solo por conservar la imagen de una típica sidrería sino también por los platos que salen de nuestra cocina. La oferta gastronómica, elaborada con los mejores productos de la tierra y del mar, destacando especialmente los pescados y mariscos del Cantábrico, es amplia y variada. Así mismo, contamos con una extensa y cuidada bodega, sin olvidarnos del trato especial que nuestro establecimiento da a la sidra y por supuesto, a todos los que nos visitan".

Y es que muchos son los factores naturales que hacen de Asturias una de las regiones con mejor materia prima para elaboraciones gastronómicas. Situado en las cercanías del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y del casco histórico de Avilés, en “Restaurante-Sidrería Casa Lin” se puede disfrutar de una amplia y variada carta, que incluye la cocina tradicional asturiana, una cuidada selección de sidra y una excelente bodega. Dispone además, de “El Llagar de Casa Lin” donde celebrar espichas con una capacidad de hasta 140 personas.

Un restaurante que hasta ha visitado el rey Felipe VI en una de sus visitas a Asturias. "Don Felipe se emociona cuando está en Asturias, la gente lo quiere y él lo sabe". Así se expresó Graciano García, promotor de la Fundación Príncipe de Asturias, hoy Fundación Princesa de Asturias, al término de la comida que compartió el pasado con el Rey de España en la centenaria sidrería. Una comida que, al parecer, fue deseo expreso del Monarca en su camino hacia el aeropuerto para volver a Madrid en avión tras haber presidido por la mañana en Oviedo la celebración de los centenarios de la empresa de transportes Alsa y de Mantequerías Arias.

El Rey y sus acompañantes disfrutaron, entre otros platos de pixín, chopa a la espalda, fabes con almejas, una tabla de quesos, pastel de cabracho y almejas a la sartén; y como postres flan, tarta de manzana, de chocolate y natillas.

Este establecimiento goza de buenas puntuaciones y comentarios en conocidas web de recomendación de restaurante. "Comida tradicional Asturiana de muy buena calidad. Recomiendo los mejillones pocantes y la longaniza de Aviles.. los camareros pendientes de escanciar adecuadamente la sidra."; "Sitio de referencia en Aviles , solera y buena fama merecida . Muy céntrico al lado del parque de muelle , la ría y el centro neymeller. Siempre sales satisfecho de la comida y el servicio ……….."-