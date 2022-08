"La mejor parte es cuando estás dando vueltas arriba del todo", sostiene Nuria Martín Martínez, de 14 años. Las Meanas se han ido llenando estos días de ambiente juvenil con el transcurso de las fiestas de San Agustín, haciendo que al ritmo de los éxitos más sonados de "reggaeton" del momento y de todos los tiempos, centenares de jóvenes sobrevolasen los aires de Avilés, gracias a la compra de uno de los tickets que les permitiese dar una vuelta en estas máquinas de adrenalina.

"Es una completa locura, sin duda tengo que volverme a subir", confesó Carmen Martínez, exhausta tras el viaje en la atracción "Gigant Maxx". Muchos son los adolescentes que tras montarse una vez quieren volver a repetir. No obstante todo tiene un precio y este no siempre se ajusta al bolsillo de los jóvenes estudiantes. "Cinco euros por un viaje es muy caro, hay que rebajar el precio", declaró Enol Gonzalo Blanco, de 14 años.

Otro de los clásicos de esta feria es el famoso "Saltamontes" que acoge a un público más infantil y, por lo tanto, familiar, a su vez. El único requisito para abrocharse el cinturón y comenzar a dar vueltas alrededor de Pepito grillo es medir 120 centímetros. Cristina Heredia, madre de Emma García y Elena García, de 10 y 8 años, respectivamente, acudieron acompañadas de su amiga Martina Díaz, de 11. Las cuatro decidieron subir a la atracción y sus reacciones no se hicieron esperar: "Súper divertido, "Da mucha impresión", "¡Del uno al diez yo le pongo un diez!". Por su parte, la madre se subió para acompañar a las niñas: "A mí me da más miedo que a ellas pero con tal de verlas disfrutar, yo me subo encantada".