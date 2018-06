Las fotos que más suenan

Amador Neira tiene miles de fotos de grupos musicales que han actuado en Avilés en los últimos once años. Es más, hizo una selección y le salieron 11.500, una cifra impensable para organizar su primera exposición. Al final, han sido ochenta las instantáneas elegidas que se podrán ver en la Factoría Cultural a partir de las 19.00 horas de mañana, viernes. "La idea de la exposición es de la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, me lo propuso hace meses y me gustó", destaca el aficionado que atesora, con toda seguridad, el mayor archivo fotográfico de músicos de Avilés de los últimos años.

En la muestra, Neira ha querido exponer fotos de conciertos y, de paso, rendir un homenaje a los bares que, semana tras semana, organizan espectáculos musicales en la tercera ciudad asturiana. "Sobre todo, hay grupos de aquí, de Avilés, hay fotos de Juli, Javi Metal, 'Lágrimas de María',... conciertos de la Fundación de Música Moderna, de la Caverna,...", relata, mientras muestra otras dos imágenes de la exposición, una de Kike Lusquiños cuando tocaba en "Unplagio" y otra de Sara Matilla, de "No Comment".

La jornada del viernes en la Factoría Cultural servirá también para la proyección de un documental titulado "Avilés suena bien". Es obra de Joaquín Martínez Vera, más conocido como "July". "El documental tiene una duración de veinte minutos con la idea de promocionar los grupos de Avilés", explica el cámara y entrevistador del filme denominado "Avilés suena bien". En total, consta de veinticinco entrevistas de grupos como "Bisonte", "Winchester", Fer Iglesias, "Zeta 41", "Fuera de control" y "Cosa de tres", entre otras bandas y artistas.

Todo será en la sala de informática 1 de la Factoría Cultural, donde también se dará a conocer los grupos que participarán en la II edición del festival "Avilés suena bien", que se desarrollará en verano, presumiblemente en agosto coincidiendo con las fiestas de San Agustín. Por el momento, la concejala de Juventud solo avanzó que se desarrollará en dos días y no uno como ocurrió en 2017.