Tania González, nueva líder de Podemos: "Hay que reactivar la economía de Avilés"

Tania González Peñas ya ejerce "con mucha ilusión" de secretaria general de Podemos en la ciudad. Unos minutos después de dar ella misma a conocer los resultados de las primarias -ganó con el apoyo de un 85 por ciento de las personas inscritas que votaron (219 en total)-, dibujó las líneas maestras del Avilés que persigue la formación morada y que pretende conseguir a partir de 2019 de la mano de una candidatura ciudadana, abierta a otras fuerzas políticas, vecinales y sociales.

"Hay que luchar contra la crisis demográfica y reactivar la economía de Avilés", defendió González tras agradecer el respaldo de los compañeros, del grupo municipal y del exsecretario del partido, David Salcines. Eso pasa, según la secretaria, por "impulsar un modelo industrial alternativo y por revitalizar la ciudad" además de por recuperar los servicios públicos ahora privatizados. "Avilés puede crecer por sus potencialidades. Uno de esos elementos es el patrimonio cultural, industrial y arquitectónico", apuntó.

González y su equipo también abogan por un nuevo proyecto urbanístico y de movilidad "con un punto de vista sostenible y feminista". "Eso significa poner a las personas en el centro, proyectar una ciudad compacta, moderna, que haga un uso eficiente de sus recursos, donde el peatón esté en el primer lugar. También impulsar el transporte público; no puede ser que tengamos el autobús más caro de Asturias", comentó. La flamante secretaria general tiene, entre sus objetivos, "replicar" las "buenas prácticas" del centro de la ciudad en los barrios. "No puede ser que tengamos un espacio como el casco histórico y que nos encontremos en barrios como El Pozón o La Luz que las calles están destrozadas o con farolas en mitad de las aceras. Hay que hacer un Avilés más integrado", defendió. La responsable de Podemos asegura que quiere buscar también una mejora de las relaciones entre los municipios de la comarca: "Tenemos que tener con nuestros vecinos relaciones de fraternidad, de colaboración y no de confrontación".

La previsión es que el próximo sábado, día 30, haya un plenario de Podemos Avilés para ratificar el proyecto salido de las urnas y fijar la estrategia de los próximos meses. González también tiene previsto hablar a lo largo de las próximas semanas con responsables de partidos políticos, asociaciones...