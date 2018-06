Absueltos los acusados por un accidente laboral en una cantera de Soto del Barco

El director y el palista de una cantera situada en el Alto del Praviano, en el concejo de Soto del Barco, han quedado absueltos de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio y lesiones por imprudencia grave tras el accidente de un trabajador, Francisco Rodríguez Coro, el mes de octubre de 2007, que le hizo pasar después por 26 operaciones, antes de morir en 2014. La sentencia que aún no es firme fue dictada por el Juzgado de lo penal número 2 de Avilés.

El magistrado entiende que el accidente "hubiera ocurrido igualmente" pese a que la cantera carecía de las disposiciones internas de seguridad y la zona de mantenimiento hubiera estado debidamente señalizada, como insistía el abogado de la acusación particular durante las dos sesiones celebradas en los juzgados de la calle Marcos del Torniello. "Podemos concluir que el accidentado conocía perfectamente dónde se encontraba la zona de mantenimiento de los vehículos y que si no acudió a ella no fue porque no estuviera señalizada, sino simple y llanamente porque, de forma indebida o negligente, no acudió a dicha zona, efectuando labores de limpieza del camión dumper en plena zona de descargas y en el radio de acción de la pala cargadora que conducía el palista", señala el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés.

"Si el accidentado se colocó en la trayectoria habitual de la pala no fue por ignorancia, sino por imprudencia", explica el magistrado en la sentencia dictada el pasado jueves. La zona de mantenimiento, continúa el juez, no estaba señalizada como tal pero "era perfectamente conocida por los trabajadores en la medida de que allí existía un contenedor y utensilios para el mantenimiento de los vehículos".

El accidentado estaba limpiando su camión dumper en la zona de carga y descarga, después de haber descargado material de obra, zahorra concretamente. El palista que también trabajaba en la zona dio marcha atrás, golpeó después con su vehículo en el dumper y la caja del camión cayó sobre la pierna del trabajador. Como consecuencia, Rodríguez Coro recibió una amputación de su extremidad inferior. Tras 26 intervenciones quirúrgicas, el trabajador accidentado en octubre de 2007 falleció en 2014. "El palista llevaba cinco meses trabajando en el lugar sin encontrar obstáculo alguno, la pala cargadora llevaba activado el aviso sonoro de marcha atrás y ambos trabajadores se comunicaban por radio", abunda el magistrado para absolver al palista.

La sentencia indica también que el trabajador accidentado "no paraba nunca el camión allí, -en referencia a la zona donde se produjo el accidente tras la colisión del palista contra el camión dumper-". El director facultativo de la empresa se enfrentaba a una pena de tres años de cárcel y el palista estaba acusado como responsable civil del accidente. Por el momento, la acusación particular que representa a la familia del trabajador, hoy fallecido, sopesa recurrir la decisión del titular del Juzgado de lo penal número 2 de Avilés.