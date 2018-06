"Andy y Lucas", protagonistas del verano musical de Avilés

El dúo gaditano "Andy y Lucas" serán los protagonistas de un verano de conciertos en Avilés que cuenta ya con 43 recitales confirmados.

Las fiestas avilesinas se alargarán durante los próximos meses de julio y agosto en una suerte de carrusel de festivales: el Sol Celta, la Gira "Déjate llevar"de la Cadena Dial, Celsius 232, el Intercélticu y Asturisas

El parque del Muelle, la pista de La Exposición, la plaza de España y el Centro Niemeyer serán los escenarios en los que se escucharán -aparte de a los gaditanos- a Aretha Soul Divas & The Silverbacks, "Dos pájaros y un trío", Henry Méndez, "Jenny and the Mexicats", "JP Bimeni & The Blackblets", Juanito Makandé, "La Moda", "Los Lobos", "Los Polaroids", Martha High, Ramoncín y Tina Cousins.

Además, están previstas cinco verbenas, una nueva edición de la Holi Party (el 25 de agosto), la Noche en el Ferrera, Avilés Suena Bien y el Folclórico Internacional.

Además, agosto también acoge las iniciativas gastronómicas "Sabores de Plaza en Plaza" y el Festival de la Cerveza de Avilés, Divertilandia, Cine al aire libre, "Un verano con mucho arte", las fiestas del Carbayedo, el Certamen de Ganado, el Mercado Medieval y el espectáculo pirotécnico la noche de San Agustín.

La concejala de Festejos, Ana Hevia, destacó la gran cantidad y diversidad de las propuestas musicales que ya están cerradas y anunció que ultima estos días las actuaciones musicales de los días 26 y 28 de agosto y que en las próximas semanas se harán públicos los carteles completos de los festivales de Música Negra "La Grapa" y La Mar de Ruido.

La programación musical de agosto combina festivales de trayectoria como La Mar de Ruido y también ya La Grapa, con dos propuestas estrenadas el año pasado que repiten este año: Las Músicas en el Centro Niemeyer (con entradas a precio popular) y Avilés Suena Bien en la plaza de España, que este año se celebra en dos sesiones para dar cabida a un mayor número de grupos locales.