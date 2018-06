La comarca hará cenizas una noche mágica

La noche de San Juan, la más corta del año, se esfumará hoy entre las llamas de las numerosas hogueras que arderán en la comarca. De Trasona a San Juan de la Arena pasando por Luanco, Avilés o Arnao, cuando el reloj marque la medianoche, los vecinos se unirán para ahuyentar ante el fuego a los malos espíritus y atraer a los buenos. Estas viejas supersticiones, hoy convertidas en diversión, marcarán el carácter de una festividad de gran arraigo popular cuyas raíces se pierden en el tiempo, pero que mantienen costumbres como enramar las fuentes o bailar la danza prima. Cada localidad cuenta con un ritual que la singulariza. En la hoguera del embalse de Trasona arderá una simulación del palomar de Nubledo, así como las figuras de un cuélebre y una paloma. La fiesta contará con la actuación del gaitero Hevia.

En Avilés, el tradicional rito del fuego tiene como marco la plaza de Pedro Menéndez, si bien el grupo "Luis Núñez y Los Folgazanes" será el encargado de dar inicio al programa festivo en el quiosco del parque del Muelle, a las 22.30 horas. Una hora y media después, el fuego tomará su protagonismo junto a la fuente de la plaza y será prendida la hoguera para, unos 20 minutos después, proceder a la danza prima.

Luanco, por su parte, ha elegido la playa de La Ribera para instalar la hoguera, mientras que la parte musical, de la mano de la orquesta Alabama, tiene lugar en la plaza Doctor Cors.

La fogata de San Juan de la Arena mira igualmente al mar; de hecho, en el fuego arderá una réplica de la fragata Cala Esmeralda. Esta pira no es el único atractivo de la localidad, que ayer abrió las fiestas patronales con el pregón de Roberto Fernández Llera, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo. Sus palabras no olvidaron la tan demanda pasarela para unir La Arena y San Esteban. "Es justa porque aquí se pañó mucho carbón y sin embargo no llegó compensación alguna, es necesaria como comunicación entre las dos orillas, y valiosa que no es lo mismo que costosa", dijo. La intervención de Llera da paso hoy a una programación que incluye desde una concentración de vespas o la actuación del coro "EM Mieres", a las 20.30 horas en la iglesia.

Igualmente festiva es la hoguera de Arnao (Castrillón), que también marca el inicio de las fiestas de San Juan, así como en otras localidades del concejo.