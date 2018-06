Las matrículas de honor también salen

Constancia, una buena organización del horario y responsabilidad son las claves de los alumnos avilesinos que han obtenido matrícula de honor en el Bachillerato. La mayoría dice que, teniendo en cuenta esas cuestiones, pueden disfrutar de tiempo libre y pasar el rato con sus amistades. Deva Menéndez, del instituto La Magdalena, es una de ellas y estudiará Biología. Durante el curso ha tenido tiempo de leer, de ir al gimnasio y de ver a sus colegas. "Estudiando una hora al día si no hay exámenes es suficiente", afirma la joven, que ayer fue recibida junto una treinta más de estudiantes en el salón de recepciones municipal por la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la edil de Cultura, Yolanda Alonso.

Álvaro Pose, de La Luz, afirma que le sobra el tiempo para ir de fiesta con sus amistades. Estudiará Comercio y Marketing y reconoce que el año escolar que ahora termina ha sido duro. A los 18 años, los chavales saben conjugar sus horas de estudio con el ocio. O si no que se lo pregunten a Izan Porras, que con su esfuerzo y sacrificio personal siempre encuentra un momento para el disfrute. Aún no sabe si estudiará Biotecnología o Medicina. La nota de corte, dada su matrícula de honor, no es problema. Marina García, del Carreño Miranda, suele estudiar de noche, es consciente que ha restado tiempo al ocio, pero confirma que ha merecido la pena. Estudiará Periodismo o Comunicación Audiovisual. Celia Álvarez cursará Biotecnología y considera que el estudio es compatible con el ocio para alcanzar una matrícula. Hugo Miranda será alumno de Telecomunicaciones y afirma: "Siendo constante, te da siempre tiempo a salir, ir al gimnasio...". Ignacio Campa, del Santo Ángel no se ha perdido un fin de semana festivo menos en los exámenes finales, lo mismo que Valentina Menéndez, que estudiará Derecho, y Daniel Rubio, del San Fernando, que concluyó: "Salir se puede siempre que seas responsable". Estudiará doble grado de Física y Matemáticas.