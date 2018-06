"Andy & Lucas", "Barón Rojo" y Ramoncín ponen música al verano

Cuando Andrés Morales y Lucas González se presentan en los escenarios lo hacen disfrazados de "Andy & Lucas" . Son dos tipos gaditanos que lo petaron hace tres lustros con canciones como "Son de amores" o "Tanto la quería". Y no han parado. Andan estos meses con "Para que bailes conmigo". Los dos serán las estrellas de la Gran Gala de San Agustín, el próximo día 27 de agosto, la víspera del día del patrón de la ciudad y también de los fuegos. Para esa noche está previsto también un conciertazo, pero aún no se ha cerrado. Esto es lo que aseguró ayer la concejala de Eventos, Ana Hevia, que ayer desveló el avance de la programación musical de este verano, una sucesión de festivales de todos los tamaños y de todos los estilos melódicos posibles. La cosa es que este verano no pare la música.

El más veterano del calendario es La Mar de Ruido, tan veterano como que esta edición será la décimo cuarta. La legendaria banda "Barón Rojo" volverá a sonar en Avilés, pero también un vocalista no menos legendario: Ramoncín, el de "litros de alcohol corren por mis venas", el de la SGAE y también en las tertulias televisivas de los años noventa.

La organización del Festival de la Grapa -música negra espectacular- detiene su penar por las plazas avilesinas y este verano repite escenario: en el parque del Muelle, el mismo de La Mar de Ruido, aunque este se desarrolla en el quiosco de la música: en lugar de pasodobles, heavy metal y pop con raíces en la historia.

Avilés Suena es otro festival más para este verano. La plaza de España será donde se presenten "Los Polaroids", que es una banda leonesa que lidera el avilesino Juan Carlos Suárez.

En unos pocos días todo estallará con el Sol Celta, un encuentro musical que tiene en su agenda a "Tejedor", a Bras Rodrigo o a Xuacu Amieva. El Festival Intercélticu amplía jornadas: el día 22 de julio propone un banquetazo de gocho celta y el resto de los días, música de todas las esquinas del Arco Atlántico, que es lo que hace que los veranos avilesinos no pierdan sus esencias.

Habrá también noches reservadas a las verbenas y a las orquestas. Desde el día 24 de agosto y hasta la misma noche de losfuegos: "Assia", "Dominó"...

En el Celsius 232 no suena la música. Es de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror y, además, de videojuegos, de literatura infantil y hasta de televisión. Es como el preludio de las Jornadas del Cómic, pero esas son en septiembre. En total, destaca el Ayuntamiento, 43 conciertos en dos meses. Una banda sonora completa.