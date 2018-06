El arreglista de "Manhattan Transfer" ofrece un curso en Los Adioses

Kirby Shaw es un músico de números gigantes: es autor de más de 3.000 arreglos, muchos, para las legendarias bandas norteamericanas "Manhattan Transfer" o "The Mamas and the Papas". Pero también es autor de un musical y, sobre todo, de un programa de enseñanza vocal de primera. En esta materialización estará esta semana -entre el 26 al 28- en la escuela de Los Adioses, en la calle de La Magdalena. Allí llega de la mano de la propia compañía, pero también de Befriends. Shaw conoce España, pero no Asturias.