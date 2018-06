Una campaña de debut para enmarcar

El equipo juvenil del Yesos Castaño de fútbol sala, que juega y entrena en Los Campos, ha completado una temporada para enmarcar. "Decidimos sacar este año el equipo juvenil, que no teníamos, y las cosas no pudieron salir mejor", afirma el entrenador Edu Palacio. Pocos podrían pensar tal y como comenzó la temporada que el conjunto con jóvenes de entre 16 y 19 años iba a llegar a ser campeón de liga y ascender a División de Honor, la liga más alta de la categoría, que les llevará el año próximo a jugar por todo el norte de España. "En verano teníamos cinco o seis jugadores y nos planteamos si empezar la liga o no, pero empezaron a hablar con sus amigos, a tantear aquí y allí y al final conseguimos hacer el equipo", explica el técnico.

Además de ser campeón de la liga regional, el Yesos Cataño terminó segundo la Copa Federación, en la que ya jugó con equipos de División de Honor, y solo cedió en la final ante el Siero. "Pero les plantamos cara, que quede claro", afirma Izan Lombardero, el capitán del equipo. "Es una pena que termine ya la etapa juvenil, porque la próxima temporada iba a ser muy bonita. Pero bueno, voy al senior, que ascendió a Primera Regional después de no competir en la anterior temporada y empezar desde Segunda", explica el jugador.

Como la mayoría de compañeros, Izan Lombardero llegó al fútbol de pista desde el fútbol de campo, el pasado verano. "Nos animamos a probar. La verdad que Edu -el técnico- ha tenido mucha paciencia y nos enseñó mucho", sostiene el jugador. Ahora, ya está seguro de que tomó una buena decisión: "El fútbol sala es mucho más entretenido, tocas más balón, es más dinámico. Además, el grupo ha sido una pasada; quedamos fuera de la cancha, muchas veces para jugar, otras para vernos sin más".

La piña que hicieron fue una de las cosas que les llevó a hacer una gran temporada. La otra, que comenzaron bien desde el principio y estuvieron arriba durante toda la campaña, aunque el Esperanza, también de Siero, les apretó hasta casi el final de la competición. "No sabíamos como íbamos a responder al carecer de referencias de otros años y ser un equipo totalmente nuevo, pero enseguida vimos que el objetivo iba a ser luchar por el título", explica Izan.

Esperan que el fútbol sala resurja, después de unos años de capa caída en Asturias. "El problema es que la federación de fútbol nos tiene un poco abandonados. No hay ligas de categorías inferiores y así es muy difícil captar a jugadores. Es una pena, pero como sigamos así, en unos años el fútbol sala va a desaparecer de la región", lamenta Palacio.