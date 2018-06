El Gobierno de Sánchez apuesta en Avilés por un turismo "inclusivo y sostenible"

Un turismo más accesible, inclusivo y sostenible, en el que la innovación y las nuevas tecnologías "jueguen un papel esencial". Ésa es la apuesta del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para potenciar uno de "los principales motores de generación de empleo" en España y que ayer puso de relevancia en Avilés Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, en la gala del II Congreso mundial de destinos turísticos inteligentes, que se celebrará hoy y mañana en Oviedo.

"2017 fue un año extraordinario en España en materia turística y Asturias no fue ajena a esa evolución positiva. Los turistas internacionales que visitaron Asturias aumentaron un 5,6 por ciento respecto al año anterior y el gasto medio diario lo hizo en un 18,2 por ciento; las últimas cifras correspondientes al mes de abril de 2018 nos permiten ser optimistas", apuntó la Ministra, en la primera visita de un miembro del Ejecutivo nacional a la región. Pero para conseguir esa "posición de liderazgo", Maroto avanzó que será necesario apostar por ese turismo inclusivo y sostenible. "Ello nos va a permitir no solo atraer nuevos turistas, sino mejorar la calidad de vida de los residentes, de los que no nos podemos olvidar", resaltó.

En la gala celebrada en la torre mirador del Centro Niemeyer, y que comenzó con una hora de retraso, estaban representantes de diferentes países y empresas que participan en el congreso, incluido el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili. También el consejero de Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola; la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver; la delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, entre otros. La Ministra de Industria y Turismo abogó durante su discurso por garantizar "unas condiciones dignas" para los trabajadores y trabajadoras que hacen posible "una industria de servicios hecha por personas para personas". "Este II Congreso mundial de destinos turísticos inteligentes es fiel reflejo de la apuesta por mantener el liderazgo de España en el turismo, haciendo uso de la digitalización, la innovación, la accesibilidad y la sostenibilidad", afirmó.

Maroto hizo un guiño a la ciudad que acogió ayer la gala, Avilés, a la que definió como "un ejemplo" de lo que se busca con el concepto de "destino turístico inteligente": "Se trata de una ciudad que destaca por varios atributos: junto con el casco histórico y las playas y los espacios naturales que la rodean, el nuevo Centro Niemeyer representa la originalidad de la innovación por su arquitectura y su diseño".

El Consejero de Industria y Turismo, por su parte, destacó la propuesta de Asturias para avanzar en un crecimiento del sector turístico "presidido por la sostenibilidad", con el horizonte puesto en el año 2020. "Un turismo que pretende orientarse de forma coherente hacia un turismo inteligente, basado en la gobernanza, el acceso a la tecnología, la innovación, la conectividad y la sostenibilidad", explicó Isaac Pola. El responsable regional avanzó que durante el congreso mundial, Asturias presentará su nueva estrategia de turismo. "Tenemos que ser coherentes para seguir en la línea de destinos turísticos inteligentes y que sea de interés y provecho para conseguir una actividad integrada en el entorno y favoreciendo un conjunto de servicios para la sociedad que lo alberga", apuntó el Consejero.

La Alcaldesa comentó cómo hace dos décadas Avilés "era una ciudad industrial que desconocía el valor del turismo". "Hoy mantiene su identidad industrial, pero además consolida un liderazgo turístico, ligado a la cultura, a la calidad del casco histórico, a innovadoras propuestas como este Centro Niemeyer, y a nuevos segmentos turísticos como el idiomático", aseguró. Monteserín avanzó también que el reto, ahora, es "avanzar en el turismo inteligente, integrando las nuevas tecnologías".