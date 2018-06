"Están liquidando Melca para beneficio propio", acusa el abogado de García Arias

Los socios que ahora controlan el grupo de empresas Melca "crearon un sistema nutricional" para beneficio propio. Esto es, al menos, lo que defendió ayer por la mañana Javier Hernando Mendívil, el abogado del industrial avilesino, de origen gallego, José Luis García Arias, el fundador del conglomerado de empresas amparado por el manto de la empresa Cartera de Inversiones Melca, S. L. en liquidación.

Hernando Mendívil añadió en el momento de las conclusiones de un juicio que había comenzado la pasada semana en el juzgado de lo Mercantil de Oviedo (con sede en Gijón) Número 3, que el "sistema nutricional" se cuantifica en "28.000 euros al mes por parte de Daniel García y 36.000 más, de su hermana Elena". Además, sumó, 1.500 euros más en concepto de asistencia a cada uno de los cuatro consejos de administración anuales -como mínimo, según indica la ley- en los que participan; es decir, en Hotel Avilés, Inversiones Corporativas Melca, Servicios Inmobiliarios Avilés y Arside Construcciones Mecánicas. "Todo esto a cuenta de la cuota de liquidación de dos socios de la empresa (García Arias y su hijo mediano: Miguel García)", concluyó.

Esta situación supone, a juicio de Hernando Mendívil, la existencia de la punta de un iceberg que esconde una "vulneración del derecho de información" y unas cuentas no acordes a lo que determina la ley (la memoria anual de una empresa no es igual si está activa o en liquidación, explicó el abogado). Esto último lo rechazó José María Muñoz Paredes, el letrado de los socios de control de Melca. El perito judicial había explicado el pasado lunes 18 -durante la primera sesión del juicio- que echaba de menos en la memoria el valor de la empresas del grupo Melca: "¿Qué valor tiene incluirlo?", preguntó Muñoz Paredes un instante después de reconocer que en los dos años en que la Cartera de Inversiones Melca está en liquidación "no se ha vendido ningún activo".

Sostiene la parte del fundador que cuando una empresa está en liquidación lo está de facto; es decir, debe decir a cuánto vende sus activos con el fin de sumar todos los valores, pagar deudas y abonar, al final, la cuota de liquidación correspondiente a cada uno de los socios del conglomerado: los de control y los otros.

Según explicó el abogado de García Arias, su hija mayor (Elena) y el pequeño (Daniel) se asociaron con la madre de ambos y su exesposa (Isabel Becerril) "para poder cobrar al menos 50 veces más que el sueldo mínimo interprofesional, y cinco veces más que un director general". Por eso, el industrial avilesino, el fundador de Melca, presentó la demanda de impugnación de las cuentas de 2015. Por eso y porque, asegura, las cuentas se aprobaron de manera fraudulenta. Sostiene esta posición, entre otras cosas, en virtud del hecho de que los actuales socios de control del grupo -a su juicio- le coartaron "su derecho de información" ante el devenir de la compañía que el propio García Arias contribuyó a hacer grande.

Muñoz Paredes rechazó los argumentos de Hernando Mendívil. Aseguró que "mezcla" pleitos. Defendió la transparencia de sus clientes a la hora de ofrecer información empresarial (enviaron un burofax a García Arias que no fue entregado y enviaron un correo electrónico a Miguel García que no llegó a su destino: "¿No es el socio el que tiene que comunicar su nueva dirección?", preguntó el letrado). La conclusión a la que llegó Muñoz Paredes es que García Arias "sólo busca torpedear la empresa".