Los testigos del accidente en la foguera de La Folleca: "Se desmayó o tropezó"

"Estamos muy disgustados", asegura José Ángel Calvo, que vio como su amigo L. A. G. A., de 63 años, cayó en las brasas de una foguera en La Folleca mientras un grupo de gente celebraba la noche de San Juan. "No estaba saltando la foguera, vino caminando por aquí y no sabemos si se desmayó o tropezó antes de caer", explica Calvo mientras reproduce el recorrido que hizo su amigo antes de caer a las brasas y quemar medio cuerpo. "Se quejaba del pecho y de las piernas, pero no estuvo ni un segundo en el fuego, que ya eran brasas; lo levantamos muy rápido", señala el vecino de La Folleca, que lleva veintiséis años organizando esta fiesta con amigos y vecinos.

"Estábamos 21 apuntados pero al final fallaron cuatro y tras consultar con la autoridad me dijeron que no había que pedir permiso si éramos menos de 25 personas", señala Calvo, que no deja de repetir una y otra vez el disgusto que tienen los amigos por la caída del avilesino sobre las brasas.

Ahora mismo, el herido se recupera de las heridas sufridas en el hospital La Paz de Madrid y su estado es estable, según afirma el vecino de La Folleca, que ayer mismo intentaba recrear el triste accidente que chafó una alegre noche para dar la bienvenida al verano. "No perdió el conocimiento en ningún momento", reitera el organizador de la foguera. "Era una foguera pequeña, echamos cuatro palés y nada más pasar todo la apagamos; mira dónde está todavía la manguera -a pocos metros de los restos de la pira-", explica José Ángel Calvo, que relata además como poco después del accidente, ocurrido hacia las 1.30 horas de la noche del sábado al domingo, se personó allí una ambulancia y después una UVI móvil para trasladar primero al herido al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y después al Hospital La Paz de Madrid, donde recibe tratamiento para curar las quemaduras sufridas.

Una fiesta de San Juan con risas y bromas, como se esperaba, acabó en "disgusto". "Espero que se recupere pronto de las quemaduras; es lo que deseamos todos", concluye Calvo.