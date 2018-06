Los alquileres turísticos, un fenómeno que aún no se detecta en la ciudad

Los alquileres turísticos, tan en boga en otros puntos de España, aún no son un "problema" en Avilés. "En Asturias, ese fenómeno ha comenzado más tarde que en otros sitios y será algo que empezaremos a tener a medio plazo. Es probable que en Avilés haya alquileres de apartamentos que no están legalizados pero no es destacable. Podemos intuirlo pero no detectarlo", reconoció Manuel Campa, concejal de Promoción Económica y de Ciudad de Avilés. Por el momento, en el gobierno están concentrados en seguir potenciando que abran pequeños hoteles, tipo "boutique", que suelen contar con una docena de habitaciones.

Por el momento, en el Ayuntamiento están concluyendo los trámites para dar licencia para abrir en las próximas semanas un complejo hotelero en la calle Galiana, en las conocidas como casas gemelas de los números 25 y 27. Contarán con quince habitaciones en las dos plantas de sendos inmuebles, siete de ellas tendrán jacuzzi y varias dispondrán de vistas privilegiadas al parque de Ferrera.

La apertura de nuevos locales constatan la mejoría del sector tras la crisis. En ese sentido, los hoteleros avilesinos consultados por este periódico confían en tener una ocupación alta a lo largo del verano o, por lo menos, mantener la del año pasado gracias al propio tirón que ya tiene la ciudad y a las actividades programadas en las próximas semanas. "Avilés siempre cumple cuando llega el verano. Nosotros, por ejemplo, tenemos a los clientes habituales más los que ya han reservado. A diferencia de lo que pasaba durante la crisis, ahora la gente lo hace con antelación. Además, el promedio de días es mayor y hay mucho extranjero. El Camino de Santiago también pega fuerte", reconoció Julio Álvarez, del hotel "Don Pedro".

Desde la Unión de Comerciantes de Avilés y comarca (UCAYC) reconocen que en la comarca hay una red hotelera "muy dimensionada" con la demanda, que aúna "calidad y buen precio". Según José Antonio Álvarez, gerente de la entidad, hay además posibilidad de crecer en algunos puntos de la comarca, como Castrillón.