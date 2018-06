Cs se interesa por el control sanitario de los puestos de comida en las fiestas

Ciudadanos ha preguntado a la concejala de Bienestar Social por el control y las medidas sanitarias implantadas en los eventos festivos en los cuales se sirve comida al público. "Comienza la temporada de eventos y festividades donde no faltan la venta de comida al público. Es una competencia del Ayuntamiento la protección de la salubridad pública", señaló la concejala de Ciudadanos, Silvia Argüelles. "Lo que más me ha alarmado es que la concejala de Bienestar Social de IU, Montse Ruiz, tenía un absoluto desconocimiento sobre este tema y lo único que ha acertado a decir es que no le consta que se estén llevando a cabo controles sanitarios en los eventos en los que se sirve comida al público", señaló Argüelles.

"Oviedo es el único Ayuntamiento que tiene un veterinario municipal que se encarga, entre otras labores, de la inspección alimenticia. En el resto de concejos dicha cobertura viene realizada subsidiariamente por los inspectores del Principado", indicó.