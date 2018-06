Villalegre critica un apagón del alumbrado público que ya dura cinco días

Los vecinos de Villalegre están que trinan, y a oscuras. Los residentes en las calles Alonso de Ojeda, Pedro de Valdivia y Hernando de Soto llevan cinco días sin alumbrado público, pese a que han dado aviso en distintas ocasiones tanto a la Policía Local de Avilés como al servicio de averías del Ayuntamiento. "Seguimos sin solución", criticó una afectada, que en los últimos días ha realizado diferentes gestiones para que la luz vuelva a alumbrar Villalegre. Fuentes municipales aseguraron ayer que la reparación de la avería "fue complicada" y de ahí que tardaran tantos días en conseguir repararla. La previsión era que ayer mismo se encendiera el alumbrado.

"El jueves por la noche ya no se encendió el alumbrado. Esperé un par de horas y hacia la una de la madrugada llamé primero a EDP y luego a la Policía Local. El agente me dijo que pasaría aviso al técnico. La noche del viernes siguió la oscuridad y a eso de las dos de la madrugada volví a llamar a la Policía, que me dijo que no tenía conocimiento del asunto y que hasta el lunes no podía dar parte. El domingo todo siguió igual. El lunes llamé a averías y me dijeron que tenían otro aviso y que tomaban nota; hacia las 22.45 horas se empezaron a encender las farolas, pero pronto se volvieron a apagar y seguimos sin luz", lamentó la vecina, que espera que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto.