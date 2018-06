Cocina pequeña para asuntos grandes

Pablo Pérez cocinó ayer en la torre mirador del Niemeyer ostras con panceta adobada, jugo de carne, aire de encurtidos y albahaca. Pérez es el chef del restaurante avilesino A Piñón Bistro y uno de los organizadores de "A 22 manos": las suyas y las de diez compañeros más. "De toda Asturias", comentó minutos antes de que comenzaran a llegar las personas que iban a disfrutar de la fiesta gastronómica. Setenta solamente.

"En un principio íbamos a haber organizado unos cuantos amigos y yo una fiesta de verano, pero la cosa creció", continúa Pérez. Tanto creció que acordaron los participantes que "el cien por ciento" del dinero recaudado en la cena polimórfica se destinase a una asociación sin ánimo de lucro: cocina pequeña para una gran causa. La que eligieron fue la de niños discapacitados de Pola de Laviana. Setenta comensales, un verano y veintitrés pequeños platos de "cocina tradicional, de fusión, autor". Y hasta un cóctel especial para el final. Una gran fiesta culinaria.

Pero la fiesta no sólo fue comestible. "Pablo Pérez me vino un día a ver y me pidió ayuda", comenta Anabel Barrio, la directora de la Factoría Cultural y de la Escuela de Cerámica. "La idea fue juntar el trabajo de los cocineros con el nuestro", añade. Así es como se sumaron a la celebración Benjamín Menéndez, Avelino García, Lola Varela, Jesús Castañón, Ángel Domínguez Gil, Pablo Hugo Rozada, Pilar Simón, Orlando Morán, Pilar Simón, el colectivo "Barruntando" y la propia Barrio. "Se trataba de combinar cerámica y cocina", señaló Barrio. "Hicimos un sorteo y a cada uno le tocó un cocinero. Hablamos con ellos, nos explicaron qué iban a servir y nos pusimos a trabajar. Fue todo muy rápido. Trabajamos de manera individual y es aquí cuando nos hemos visto todos", reconoció la directora de la Factoría Cultural, el lugar en que se fusionan todas las artes. Las piezas de los ceramistas se subastaron.

La fiesta contó con platos tan singulares como un flan de tomatillo y jalapeño, atún y tomburri (lo cocinó Adrián San Julián, del Yume) y también un nem de pixín, sidra y manzana (de Javier Farpón)... "Los cocineros venimos de toda Asturias", apuntó Pérez entrando y saliendo de la cocina de la torre, un lugar alejado de la oferta pública de la fundación del Niemeyer, un espacio destinado a iniciativas tan particulares como la de estos "once amigos" que sólo quieren cocinar y disfrutar de la noche estival. Y eso lo lograron. Aparte de Pérez, San Julián y Farpón: Manuel Suárez, Mariano Mier, Borja Alcázar, Diego García, Carlos Gallego, Luis Menéndez y Jonathan Ovalle y Jorge Serrano.