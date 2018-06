"Los niños comen lo que les gusta y no lo que deben", alertan desde Salud Pública

La humedad ambiental característica del litoral asturiano, el moho que se acumula en las paredes de algunas viviendas y un ambiente marcado por tóxicos en el aire agravan los cuadros de asma en los niños avilesinos, según explicó ayer Mario Margolles, responsable de elaborar la II Encuesta sobre salud infantil en Asturias, con la participación de 2.047 familias. Margolles estuvo ayer en Avilés en el Aula municipal por los derechos de la infancia

"Avilés tiene unos niveles de contaminación superiores a los registrados en otras zonas de Asturias", subrayó Margolles, que destacó a continuación: "De acuerdo al estudio hemos detectado que la población es muy sensible con este asunto, si bien no es un problema grave comparándolo con el pasado". No obstante advirtió: "Un estudio sobre embarazadas detectó que los niños en gestación están expuestos aquí a unos agentes tóxicos que les condicionarán la vida, y no por la industria sino por el tráfico rodado de las autopistas".

Mario Margolles hizo también alusión a la quema de carbón, ahora a debate. En este sentido, precisó: "Los poderes públicos deben equilibrar salud e industria, pero deben ser conscientes de que en términos de contaminación estamos exponiendo a nuestros niños a un ambiente que no hay en otras zonas de España".

El responsable de la II Encuesta sobre Salud Infantil en Asturias aseguró que un 19 por ciento de los niños asturianos sufren obesidad. Pero el problema, a su juicio, no es ese, ya que las cifras se encuentran dentro de la normalidad: "Hay un importante problema de nutrición, los niños comen lo que les gusta y no lo que deben". Y lo que les gusta es, de acuerdo al estudio, la carne roja, el compango, la guarnición, el pescado y sobre todo el azúcar. "Comer mucho pescado no es tan bueno como se dice porque existe posibilidad de depósito de materiales pesados (mercurio, principalmente)", explicó Margolles.

Insistió en que los niños comen escasa fruta y poca verdura. "Se utilizan galletas, bizcochos y bollería con demasiada frecuencia así como bebidas azucaradas", precisó. Y ofreció un dato: hay niños pequeños que consumen cada día una bebida azucarada y con gas mientras que el 70 por ciento de los encuestados no bebe zumo de fruta natural. "Estamos haciendo ambientes obesogénicos", dijo.

Insistió también Margolles en la importancia del ejercicio físico -especialmente entre las niñas próximas a la adolescencia - y en el riesgo que supone consumir televisión, tableta u ordenador demasiadas horas al día. "Igual de malo es pasar cuatro horas leyendo", defendió, y concluyó que "es tan bueno leer como romper cristales con la pelota. Lo ideal es encontrar el equilibrio entre una cosa y otra".