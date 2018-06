El autobús público deja "tirado" a un usuario en silla de ruedas

"Me quedé sin ir al cine. Parece algo sin importancia, pero es una de tantas situaciones que me pasan a diario con el transporte público". La paciencia de Jesús Martínez se agota. Se mueve en una silla de ruedas a motor por Luanco, pero a pocos sitios más puede ir ya que "el transporte en autobús o no está adaptado o no funciona". Este último caso fue lo que le dejó en tierra cuando se disponía a ir con unos amigos a ver una película. Y en coche es difícil porque "estas sillas pesan 70 kilos y no pliegan".

"El autobús de la empresa que va a Avilés tiene rampa para sillas de ruedas, pero hay uno que lleva tiempo estropeado y coincidió que era el que daba el servicio", explica Jesús. Si se animaba a gastar los casi 30 euros que le costaría el único taxi adaptado en la villa, tendría que gastar otro tanto para volver, pues el autobús averiado es el que hacía el viaje de retorno. "O me gasto 60 euros o no puedo ni ir al cine", explica.

Y a partir de esa situación, Jesús decidió denunciar, una vez más, la situación que vive con el transporte público. "Hasta ahora, el 30% de los autobuses tenían que estar adaptados; con la nueva ley tienen que estarlo todos", comenta. Pero no es así. "El Consorcio de Transportes exige ese porcentaje, pero para ir a Oviedo o Gijón en Alsa no se cumple". El primer obstáculo "es que tienes que llamar el día antes para avisar de que vas a hacer el desplazamiento". El segundo problema es que "te dicen que no te pueden asegurar que el autobús adaptado vaya a estar disponible". Jesús Martínez tiene el problema y nadie le da una solución.

El del transporte no es el único obstáculo, hay más. Sin ir más lejos, "el ayuntamiento, donde alguien debe abrirme la puerta porque no tiene detector". También en el centro de salud se encuentra con problemas. Hace ocho meses planteó el problema en el Ayuntamiento sin respuesta. Espera que esta nueva denuncia sirva de algo.