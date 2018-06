Marcos Batuecas cumple un sueño al pregonar las fiestas de Piedras Blancas

El diseñador Marcos Batuecas vio ayer cumplido uno de sus sueños infantiles al ser el pregonero de las fiestas de Piedras Blancas. Con una plaza de Europa abarrotada y tras la música de la Banda de Gaitas de Castrillón, Marcos Batuecas, recién llegado de Londres (el jueves por la noche) donde reside, desgranó desde el escenario recuerdos de su infancia y adolescencia. "Es un honor haber sido elegido para dar el pregón porque desde pequeño siempre tuve esta ilusión. Significa mucho para mí estar aquí con mis vecinos, mi familia, mis amigos", señaló.

Beyoncé, Kylie Minogue, Lady Gaga y Jennifer López han pasado ya por las "manos" del diseñador que estudió en Londres en el Istituto Marangoni, donde se graduó en el máster de Fashion Design con diploma cum laude. Un día que el diseñador guardará en su memoria. Las orquestas "Função Públika" y "La Última Legión" amenizaron la primera y muy concurrida verbena.

El programa de hoy se abre a las 9.00 horas con un festival de gimnasia rítmica en el polideportivo. A las 11.00 horas se pone en marcha el mercado medieval de la calle Pablo Iglesias. A las 11.30 horas, exhibición de aeromodelismo junto a la piscina. A las 12.00 horas abre el parque de atracciones junto a la piscina y la "gamer zona" en el polideportivo. A las 17.00 horas arranca el IV Torneo nacional de fútbol de veteranos en el polideportivo y a las 21.00 horas, en el parque La Libertad, el "Stonefest" recibe a los grupos "Glowsun", "Crippled Black Phoenix", "Púrpura", "Earth Drive", "Wet Cactus" y "Breaking Dawn The Nebula". La orquesta "Assia" y la de la Televisión Gallega amenizarán la verbena. Este año funciona por primera vez un "punto lila", un espacio en la plaza de Europa para evitar agresiones a las mujeres que estará abierto desde la medianoche de hoy hasta las cuatro de la madrugada atendido por voluntarias de los colectivos "Bordeando Castrillón" y "Alianza Lila". Ciudadanos ha criticado la regulación de los taxis. "La rigidez de la norma no permite a los taxistas de Salinas y Raíces recoger usuarios en las paradas de Piedras Blancas. Y como no son suficientes los taxis para cubrir la demanda por las fiestas, el servicio se completa con taxistas de otras zonas".