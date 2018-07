La nueva pedagogía de la Educación Física: los alumnos marcan el camino

El estadounidense Ashley Casey, experto en metodología de la educación física, fue el encargado ayer de abrir el congreso internacional de Actividades Físicas Cooperativas y sentó las bases de trabajo para los tres días de charlas y talleres que se desarrollan en el Centro de Profesorado y Recursos de Avilés (CPR): "El aula es un grupo en el que los alumnos aprenden gracias a la interacción entre ellos y con el profesor, el contexto y el contenido de la clase". Lo que quiso destacar Casey, profesor e investigador en la Universidad de Loughborough (Reino Unido), es que los alumnos tienen que ser los que marquen el camino a seguir. "A la hora de programar las clases hay que atender a las inquietudes de los alumnos, buscar sus intereses, no los del profesor. No es lo que el docente quiera, sino dotar al estudiante de aquellas experiencias que les sean útiles, que despierten su curiosidad", señaló el experto.

Más de 260 participantes llegados de todas las comunidades autónomas e incluso desde otros países disfrutaron de la primera jornada del congreso en las dependencias del CPR avilesino. Durante más de una hora, escucharon la disertación de Casey. "Al igual que los alumnos, aprendemos de nuestras experiencias. No es tan importante cómo se llama el método de enseñanza, sino lo que se consigue con él y eso se ve trabajándolo", explicó el americano. En ese sentido, el profesor señaló que el aprendizaje colaborativo es una enseñanza no solo de la Educación Física, sino para la vida: "Lo importante es el proceso de aprendizaje, no el producto; el cómo el estudiante llega a aprender, los valores y experiencias que adquieren, es la clave para que le sea útil en su día a día".

Ayer fue la jornada inaugural del congreso, que se desarrolla durante tres jornadas. "Estamos muy contentos de que Avilés acoja este congreso, porque no solo se trata de la Educación Física; el aprendizaje cooperativo es una estrategia que es útil para transmitir valores como la equidad, el respeto, la tolerancia...", afirmó el consejero de Educación, Genaro Alonso, al inicio de las actividades. Y es que, la que se celebra en la ciudad, es la undécima edición del congreso, que se ha ido desarrollando en diferentes puntos del país, como Madrid, Barcelona o Zaragoza.

Hoy la charla principal está dedicada a la metodología de la "gamificación", llevar los juegos a la clase de Educación Física, en una charla que impartirá Tristán González, profesor del colegio Los Olivos de Las Rozas (Madrid); además habrá charlas grupales, también en el CPR, y talleres en el complejo deportivo del Quirinal.