La falta de permisos "por seguridad" cancela la comida en la calle

En un visto y no visto, Luanco se ha quedado sin comida en la calle este domingo. Los hosteleros de la zona de La Ribera habían organizado el evento, pero finalmente, "por seguridad", no llegaron los permisos municipales y la cita se ha anulado.

El evento ya contaba con carteles, pegados por la villa y colgados en redes sociales, pero no podrá llevarse a efecto. La postura del Ayuntamiento es que no puede permitir que se cocine en la calle y la seguridad no se podía garantizar para el domingo. Los hosteleros no lo ven tan claro, aunque asumen que "es el argumento que nos ponen", explica uno de los organizadores.

"Teníamos hechos ya carteles, tickets, encargadas las mesas y sillas, comprometido un grupo musical... Y ahora hay que anular todo", se lamenta. También comenta que había habido quejas de otros hosteleros porque coincidía con el Festival del Bonito, pero "son públicos diferentes, quien viene al bonito no viene a comer una paella en la calle".

La idea surgió "hace un mes y medio" y el objetivo, con ésta y otras actividades de los hosteleros de la zona, "es que la gente no venga a la playa y se vaya, que tenga algo que hacer aquí". Para ello, los hosteleros han programado en agosto más actividades, como conciertos y teatro en la calle.