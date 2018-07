La defensa del pastelero que mató a su mujer niega "ensañamiento"

El abogado del pastelero Julio Pardo, condenado por asesinar a su mujer, Ascensión Amores, en el domicilio que ambos compartían en El Carbayedo en enero de 2016, aseguró ayer que su cliente "no actuó con ensañamiento". Lo hizo durante una vista oral en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tras la presentación de un recurso con el fin de reducir la condena del hombre, actualmente preso en el centro penitenciario de Asturias y que ayer asistió a la sesión por videoconferencia, aunque se acogió a su derecho a no declarar. La pena impuesta a Pardo es de 24 años de prisión.

El abogado defensor, Félix Guisasola, indicó que la condena debería ser por homicidio y no por asesinato. Señaló también que no hubo alevosía a la hora de cometer el crimen e incidió en el supuesto trastorno mental de su cliente y en la ingesta de bebidas alcohólicas la noche del crimen, con el fin de reducir la condena. "No tuvo el ánimo de causar dolor", afirmó el letrado para defender a Julio Pardo, pese a reconocer que le dio treinta golpes con una llave inglesa en la cabeza a su mujer.

El abogado también indicó que el agravante por desprecio de género "tiene que quedar acreditado". "Es un homicidio tal vez con agravante de superioridad pero no por ensañamiento", resumió el letrado de la defensa. Tras su turno, llegaron las intervenciones del ministerio público, la acusación particular, la popular y el del abogado del Estado en materia de Igualdad. Las cuatro voces coincidieron en la "brutalidad" del crimen y cuestionaron que la defensa "quiera modificar el resultado" de una sentencia "que carece de dudas" con un "ensañamiento acreditado con más de treinta golpes no siendo mortales los primeros". "Fue un modo de matar cruel y doloroso", señaló la fiscal, que fue apoyada por el resto de letrados, que consideraron la sentencia que condenó a Pardo a 24 años "motivada y adecuada".

La decisión de mantener o rebajar la pena queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia.