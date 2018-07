"Fomento reconoce que incumple la normativa de luz en la Variante", dice Foro

El Gobierno estatal ordenó hace años apagar las farolas de la variante de Avilés, con las consiguientes quejas de los usuarios por su escasa visibilidad y el aumento de la siniestralidad por la presencia de animales salvajes. Ahora, según Foro Asturias, el Ministerio de Fomento reconoce que con esa decisión "no se cumple la normativa sobre iluminación" en esa carretera. Eso es lo que interpreta la senadora Rosa Domínguez de Posada de la respuesta que le remite el Gobierno de España a su pregunta de si se va a proceder el encendido de las luces por "la grave situación de siniestralidad".

"El tramo de carretera referenciado no cumple con los criterios que establece la Orden Circular 36/2015 de 24 de febrero, sobre la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles", dice Fomento. Esa orden establece los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la procedencia de iluminar un tramo de carretera, desde las autopistas y autovías hasta las vías convencionales -nunca se iluminan salvo que sean un tramo de concentración de accidentes (TCA)- pasando por puntos singulares.

"Las luces se apagaron en su día por motivos económicos y no porque no sea necesario. En el tramo de la variante correspondiente a Castrillón, en las inmediaciones de La Plata, hay muchos jabalíes que atraviesan la carretera y, sin luz, es muy difícil verlos. Ya se han producido varios accidentes ocasionados por estos animales", asegura Domínguez de Posada. La senadora critica que el Ministerio de Fomento rechazó la petición del Ayuntamiento de Castrillón de encender las luminarias "aduciendo la normativa, que en realidad es la Orden Circular 36/2015, que contiene unas meras recomendaciones fácilmente modificables en sus parámetros de funcionamiento interno de órganos ministeriales que han de aplicarse a la luz en los casos concretos". "Ahora el Gobierno reconoce que no se cumple esta orden pero no anuncia soluciones", reprocha la senadora de Foro Asturias.