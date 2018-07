Quini y Jesús Castro, profetas en su tierra

Alberto Castaño mira fijamente el televisor donde se suceden imágenes de Quini y su hermano Jesús Castro en partidos y sus vidas personales. No se mueve. No pestañea. Solo abre la boca para decir: "Qué grandes eran". Por momentos, hasta se emociona. Castaño es uno más de las decenas de visitantes que ayer abarrotaron la exposición "Hermanos Castro" en la Casa Municipal de Cultura. Los hermanos Castro, portero y delantero, han dejado en el sportinguismo y en los avilesinos una huella profunda difícil de olvidar. Ana Hevia, concejala de Deportes, presentó, junto a los familiares de los dos ídolos, una muestra que relata dos vidas ligadas al fútbol. Con esta exposición, previa al II Encuentro de Peñas Sportinguistas, la ciudad busca dar un homenaje a los hermanos criados en el barrio de Llaranes, ambos fallecidos.

La Casa de la Cultura rebosaba desde ayer fútbol y sentimientos rojiblancos por los cuatro paredes. "Los hermanos Castro eran gente muy querida en Avilés, no solo por los valores deportivos sino también por los valores humanos", señaló la concejala al tomar la palabra, rodeada de la familia de Quini y Jesús Castro. El respetuoso silencio del acto solo se cortó con un atronador aplauso hacia los dos protagonistas.

Camisetas firmadas por jugadores como Villa o Xavi, indumentaria de la selección española; trofeos de los hermanos Castro, en especial los siete Pichichis de Quini; fotografías de ambos y numerosos galardones y reconocimientos invaden la exposición. Julio Alberto Real es gijonés. Su hijo Julián no conoció a los hermanos Castro en su faceta profesional. "Es un orgullo para todos los sportinguistas tener a Jesús y Quini Castro como referentes. Ahora le intento inculcar los valores a mi hijo", resumió.

"Esta muestra supone el agradecimiento a la gente que tanto querían a los dos. Esperemos que puedan disfrutar de todos sus objetos de una forma más íntima y menos pública", destacó el hijo mayor de Quini, Enrique Castro. Visiblemente emocionado, afirmó: "No me centro mucho en las cosas porque se me hace complicado todavía. Avilés es una ciudad que se ha volcado con ellos y aquí son muy queridos".

El hijo de Jesús, Daniel Castro, también tuvo palabras de agradecimiento para los avilesinos. "Es increíble el reconocimiento y el cariño que le tiene la gente de Avilés, de Llaranes, de Asturias y de España en general", dijo, antes de destacar la satisfacción de la familia por salir adelante la muestra. "Si tuviera que destacar algo serían los siete trofeos Pichichi de mi tío", resumió Daniel Castro. Entre risas también dijo: "Al ver las fotos, compruebo que, a pesar de ser hermanos, en el terreno de juego, no había amigos". Los avilesinos tendrán hasta el próximo día 27 una cita casi obligada con los hermanos Castro para que su recuerdo sea inolvidable.