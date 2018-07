El socorrista que salvó a una pareja: "Salinas no es un parque de atracciones"

"La playa de Salinas es muy peligrosa, no es un parque de atracciones, corres peligro de morir", advirtió ayer el socorrista y surfista castrillonense Marcos Rodríguez, que el martes, fuera de su horario de trabajo, rescató a una pareja que se bañaba en una zona con muchas corrientes y no podía salir del agua. "Gracias a los surfistas en Salinas no se muere más gente en el mar", añadió. Rodríguez es socorrista en Castrillón desde hace 17 años y conoce muy bien los problemas de las playas.

El martes, el buen tiempo propició un lleno absoluto del arenal de Salinas. A las 19.30 horas, los socorristas, como todos los días, avisaron a los bañistas de que la playa se quedaba sin servicio de salvamento. "Había decenas de personas en el agua que no hicieron caso y siguieron con el baño", explicó. Una vez terminada su jornada laboral, Rodríguez se fue a un bar cercano a la playa a ver por televisión el partido del Mundial que enfrentó a Francia con Bélgica. "Sobre las 21.30 horas llegó un chico a avisar de que había una pareja a la altura de la escalera 8, frente a la glorieta de Las Conchas, que no podía salir del agua. Cogí la tabla de surf y entré y los ayudé a salir. Eran extranjeros supongo, porque hablaban en inglés", relató ayer. "Estaban en una zona con una corriente enorme que no les dejaba salir del agua", añadió.

"Desde el servicio de salvamento recomendamos a los ciudadanos que se bañen en las playas a las horas en las que hay socorristas. Diariamente estamos en todas las playas del concejo de 11.30 a 19.30 horas. Insistimos en que los bañistas deben de seguir las recomendaciones de los socorristas y si tienen alguna duda estamos en la playa para informarles", manifestó el coordinador del servicio municipal de salvamento y socorrismo de Castrillón, Ignacio Flórez.

Flórez y Rodríguez participaron en el rescate de seis bañistas el 28 de julio de 2015 en la playa de Salinas, en la zona del Espartal, cuando ya habían concluido su jornada laboral. Una de las jóvenes rescatadas murió al día siguiente. Por su desinteresada acción, ambos recibieron la Orden del Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ayuntamiento los nombró "Ciudadanos ejemplares" y los vecinos también los premiaron.