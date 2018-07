La escuelina será ampliada para acoger a los niños sin plaza

La ampliación de la escuela infantil Luanco cambia su ubicación. Finalmente, todos los alumnos irán al actual centro, tras anunciarse en un principio la adecuación del colegio de La Canal para los pequeños que se habían quedado sin plaza. Así lo anunció ayer el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, en el Pleno, al abordar el capítulo de inversiones procedentes del remanente del presupuesto del ejercicio anterior. La creación de dos nuevas aulas en la escuela, en el terreno anexo al edificio, que ocupará unos 125 metros cuadrados, se llevarán 200.000 euros de ese remanente.

La propuesta partió del arquitecto al que se encargó el proyecto, José Quidiello, experto en centros educativos, que de inmediato consideró más fácil y barato la ampliación del actual edificio que hacer las reformas precisas en La Canal. La nueva ubicación no cambia plazos y el presupuesto podría incluso bajar. El otro dinero del remanente se destinará a la cubierta de la escuela de Podes (160.000), el mantenimiento del Museo Marítimo (34.000) y la ampliación del plan gitano (15.000). El principal roce en el Pleno llegó ante las dudas expuestas por la oposición sobre los pliegos de licitación del alumbrado público, que IU y PP consideran que no permiten licitar en gualdad y podría haber una "situación de propósito previa". El alcalde se mostró sorprendido porque "estuvieron expuestos 35 días y no hubo ninguna alegación. Si hay ilegalidad, lo mínimo es un recurso".