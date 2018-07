Huerta pone su cargo a disposición de UCIN tras la crisis del currículo

Sergio Huerta, presidente de UCIN Asturias, la formación que integró a los concejales tránsfugas del PP, puso ayer su cargo a disposición del partido. La decisión de Huerta llega tras su fichaje como ojeador del Real Avilés y después de que varios equipos de fútbol hayan negado cualquier tipo de relación con el joven, pese a que en su currículo incluya colaboraciones con el Marino de Luanco, el Podes o el Sporting de Gijón, entre muchos otros. Le acusan de haber "inflado" su currículo a su costa.

"Tengo plena sensación de que se trata de someterme a una campaña de descrédito, haciéndome víctima de ello. Lo único que he hecho es dar un paso más en mi proyecto deportivo", asegura Sergio Huerta en el comunicado. El jefe de ojeadores del Real Avilés negó haber inflado su currículo y afirmó que tiene "correos electrónicos de los clubes" con los que ha colaborado. "En ellos, se ve claramente los ofrecimientos, patrocinios, facturas y acuerdos o convenios alcanzados para estos clubes, con los que he colaborado de forma desinteresada, sin percibir aportación económica alguna", asegura. Por ello, y ante la censura de algunos de esos clubes, Huerta puso de manifiesto "la crudeza del mundo del fútbol en Asturias". "Las formas de algunos clubes con los que he colaborado dejan mucho que desear, tratando de desestabilizar al Real Avilés con malas artes y faltando a la verdad. Han puesto en tela de juicio su integridad, diciendo que contaban conmigo para colaborar e intentaban hacerse con algunos de mis contactos, servicios y jugadores. Sin embargo, ahora no dudan en tratar de tirarlo por la borda con tal de hacer de menos al Avilés tras mi incorporación al club", reprocha.

Huerta afirma que intentó explicar a sus compañeros de UCIN en Avilés la situación generada pero estos no acudieron a la cita. Pidió también disculpas a los afiliados y simpatizantes de la formación "por la imagen" que está ofreciendo UCIN. Y de ahí que ahora haya decidido poner sus cargos a disposición del partido a nivel nacional.