Rozalén completa la oferta musical de San Agustín

La concejala de Festejos, Ana Hevia, confirmó esta mañana la actuación gratuita de la cantante Rozalén el martes 28 de agosto, día de San Agustín, en la plaza del Centro Niemeyer, antes del espectáculo pirotécnico que cerrará la semana grande de las fiestas del verano en Avilés.

Rozalén se suma al listado de conciertos programados para el mes de agosto, más de 40, con el parque del Muelle, la pista de La Exposición y la plaza de España para las verbenas, y el Centro Niemeyer como escenarios principales.

La cantante María Rozalén es una albaceteña nacida en 1986 y criada en la localidad de Letur, en la sierra del Segura. En 2011 llegó a Madrid para estudiar un máster en musicoterapia después de estudiar psicología en Murcia. En 2012 publicó de manera independiente su primer disco "Con derecho a€", Lanzó su primer videoclip "80 veces" y en una noche tuvo 10.000 visitas. En 2015 presenta su segundo disco "Quién me ha visto€" y dos años más tarde sale a la luz su tercer álbum "Cuando el río suena" que incluye "Antes de Verte", con Kevin Johansen.



Entre estos conciertos destacan, junto a la incorporación de Rozálen, los siguientes nombres: Andy & Lucas, Aretha Soul Divas & The Silverbacks, Dos Pájaros y un Trío, Henry Méndez, Jenny and the Mexicats, JP Bimeni & The Blackblets, Juanito Makandé, La Moda, Los Lobos, Los Polaroids, Martha High, Ramoncín y Tina Cousins dentro del Festival de Música Negra "La Grapa", La Mar de Ruido, Las Músicas y la Gran Gala de San Agustín

A ellos se suman, también en agosto, cinco verbenas, la Holy Party, la Noche en el Ferrera, Avilés Suena Bien y el Folclórico Internacional.

Además, agosto también acoge las iniciativas gastronómicas "Sabores de Plaza en Plaza" y el Festival de la Cerveza de Avilés, Divertilandia, Cine al aire libre, "Un verano con mucho arte", las fiestas del Carbayedo, el Certamen de Ganado, el Mercado Medieval y espectáculo pirotécnico la noche de San Agustín.

La concejala de Festejos, Ana Hevia, mostró su satisfacción por la amplitud y variedad del programa musical y festivo de agosto y anunció que en los próximos días se harán públicos los carteles completos de los festivales de Música Negra "La Grapa" y La Mar de Ruido.

La oferta musical de agosto combina festivales de trayectoria como La Mar de Ruido y también ya La Grapa, con dos propuestas estrenadas el año pasado que repiten en esta ocasión: Las Músicas en el Centro Niemeyer (con entradas a precio popular) y Avilés Suena Bien en la plaza de España, que este año se celebra en dos sesiones para dar cabida a un mayor número de grupos locales.



Imagen de las fiestas

En su comparecencia ante los medios, la concejala de Festejos dio a conocer la imagen de las fiestas. Es obra del estudio avilesino Signum y remite a las clásicas novelas fantásticas y de aventura en un relato gráfico que alude no sólo a la vertiente lúdica y colorista de las fiestas del verano, sino a la tradición e historia de Avilés.

Dentro de un marco de "cuento" (que incluye detalles como las ruedas dentadas en las esquineras, en alusión al ADN industrial de la ciudad) en el cartel convive una ilustración de corte clasicista (el barco representativo del escudo de Avilés) con elementos más vivos y de acabado vectorial (los globos de colores que transportan el barco hasta la ciudad en plenas fiestas). Esta combinación crea un encanto onírico a partir de un contraste atractivo entre los elementos principales: los globos y la embarcación.