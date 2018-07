Los policías que vigilan los perros en Bayas sufren "insultos" de los dueños

Hace dos años que se autorizó la estancia de perros permanente en la playa de Bayas. Aunque por el invierno apenas hay problemas, en verano la gran afluencia de bañistas y animales ha sido motivo de reiterados problemas. Hasta el punto de que los agentes de la Policía Local que acuden diariamente a comprobar que se cumplen las normas han llegado a ser increpados por varios dueños, según una denuncia reciente. Una situación que preocupa en el Ayuntamiento de Castrillón.

"Los dueños de perros se están concienciando de que tienen que tenerlos atados en la playa, pero hay algunos, siempre los que tienen sueltos los canes, que increpan a los agentes. Se meten con ellos cuando les llaman la atención para que aten a los animales. No se puede consentir", señala el portavoz municipal del gobierno de IU, José Luis Garrido. "La gente mete a los perros en el agua para que no les puedan identificar o los llevan a la playa de Los Quebrantos, que pertenece al concejo de Soto del Barco. Cuando hay muchos bañistas, los policías no pueden con todo, se ven desbordados", advierte el edil.

"El pasado sábado había en Bayas unas 150 personas con perros de los que unos 10 estaban sueltos, los agentes informan a los dueños que deben estar atados y, por lo general, atienden a los requerimientos. En caso contrario es cuando se ponen sanciones", indica. En los últimos diez días, los agentes han denunciado a una docena de dueños de perros por incumplir la normativa y no atender a sus constantes advertencias. En el aparcamiento de la playa de Bayas hay carteles informativos sobre la estancia de los perros en el arenal y la zona en la que pueden estar los canes. La Demarcación de Costas tiene pendiente balizar la zona dunar que limita con la playa de Bayas en el área destinada a perros.