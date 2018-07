Expulsan a una niña con Rett de una piscina de León por usar un "churro"

Ainhoa García Vega, una niña avilesina con Síndrome de Rett -una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso-, fue expulsada ayer de la piscina olímpica de Valencia de don Juan (León) supuestamente por jugar con un "churro" (flotador alargado) en el agua. Según la madre de la pequeña, Marta Vega, el encargado de la instalación la echó porque podía molestar a otros usuarios con el flotador, necesario para la niña para nadar en el agua.

El responsable de la instalación, tras ser requerido por la madre después de comentar la discapacidad de la niña con dos socorristas, le indicó que "a doscientos metros tenía un río para bañar a la niña donde podía utilizar el churro; pero no en la piscina". La madre, que mañana presentará una queja formal en el Ayuntamiento de la localidad leonesa, afirmó que el churro "es su método más cómodo para nadar".

La familia veranea desde hace cuatro años en la localidad de Villanueva de Carrizo. La familia avilesina suele acercarse hasta las populares instalaciones de Valencia de Don Juan una vez por semana y señalan que nunca habían tenido ningún problema. "Nunca nos había pasado nada parecido y venimos cada poco. Las formas de decírnoslo fueron muy inapropiadas y solo espero que a otras familias no les pase lo mismo", explicó la madre. Marta Vega también se queja de que el "churro" no aparezca entre los elementos de baño prohibidos. "Si las normas ponen claramente que hay que llevar gorro, nos lo ponemos. El problema es que en ningún lado pone que no se pueda usar lo que utilizaba mi hija", dijo.

Ainhoa Vega es muy conocida en varias zonas de Asturias. En Noreña, por ejemplo, se llegaron a organizar partidos para recaudar fondos contra el síndrome que padece.