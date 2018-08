El presunto maltratador que se atrincheró en Coto Carcedo solicita salir de la cárcel

El hombre de 51 años acusado de violencia de género que el pasado sábado se atrincheró en una vivienda de Coto Carcedo ha recurrido la prisión preventiva ordenada por el juez titular del Juzgado número 5 de Avilés, Julio Martínez Zahonero. Su abogada explicó ayer que el magistrado abrirá nuevas diligencias con el fin de aclarar los hechos y determinar si el reo permanece en el centro penitenciario de Asturias o bien queda libre. "Mañana -por hoy- se presentará el recurso de apelación en el Juzgado", señaló su abogada.

El acusado, que responde a las iniciales J. A. L. L., permanece en prisión sin fianza desde el pasado domingo. Todo después de protagonizar un violento episodio atrincherándose en una vivienda de la urbanización castrillonense de Coto Carcedo. El ahora acusado de un delito de violencia de género también amenazó con prender fuego al inmueble en el que permaneció durante tres horas. Fue tal el revuelo organizado que obligó a desplegar en la tranquila urbanización un dispositivo de emergencia , activado por la Guardia Civil, que llevó incluso a acordonar el entorno del edificio e impidió el paso de personas y vehículos por las inmediaciones de la calle Peña Ubiña.

Hasta Coto Carcedo se desplazaron el sábado agentes de Gijón y Avilés, así como de la Unidad de Reacción Operativa (URO). Todo, para intentar hacer recapacitar al hombre ahora recluido y evitar su suicidio, acción con la que amenazaba una y otra vez. Un psicólogo del cuerpo armado hizo de mediador, tal y como pidió el hombre desde el piso de la urbanización castrillonense en el que se encerró.

Su decisión de atrincherarse en casa vino motivada por una discusión con su pareja en una conocida sidrería de Avilés, que ya le ha denunciado por violencia machista. Además, se da la circunstancia de que el ahora en prisión preventiva tiene antecedentes por delitos similares. Es más, el propio acusado explicó a LA NUEVA ESPAÑA que no quería ir a la cárcel, precisamente, teniendo en cuenta esos antecedentes. Finalmente, J. A. L. L. resultó detenido el mismo sábado y trasladado al hospital San Agustín para pasar un reconocimiento médico.

Mientras tanto, su pareja, que esa misma tarde fue atendida en el centro médico por una crisis de ansiedad con parte de lesiones incluido, dejó claro que no quiere ver más al supuesto agresor. Y relató un testimonio desgarrador a este diario en el que destacó que su pareja le "amenazó" con matar la a ella o a su hijo además de "pegarle y apuntarle" con un cuchillo. "Tenía mucho miedo pánico. Le dije que me dejara, que yo no quería vivir con él, que no era feliz, que no podía obligarme, pero le daba igual. Yo ahora quiero que esté lejos de mí, muy lejos, creo que no pido tanto", relató la mujer el pasado lunes a este periódico.