"Si te dan largas no seas cansino", sugieren las feministas de Avilés para ligar bien

Ligar, flirtear, seducir y coquetear es divertido, incluso emocionante. Un "buen rollo" -de un día o duradero, al gusto de los consumidores- aumenta los niveles de oxitocina (la hormona del amor) y dibuja sonrisas tontorronas en la cara. Pero no todo vale. Como para un buen bizcocho se deben mezclar varios ingredientes a partes iguales. Solo así se asegura el éxito de un ligue sano. ¿La receta? La ofrecen las vascas de "Beldur Barik", un colectivo que lleva años abordando la prevención de la violencia sexista y que ahora hace de espejo para la Plataforma "Avilés libre de agresiones sexistas" y Les Rudes. Estos colectivos ofrecerán el lunes 20 un taller de ligoteo para enseñar a seducir sin caer en situaciones de acoso. LA NUEVA ESPAÑA avanza la receta del ligue sano. De cada ingrediente, quinientos gramos. Así aconseja "Beldur Barik" y lo certifican las feministas avilesinas.

Acercamiento. Antes de entrar a alguien uno debe fijarse si a la otra persona le está interesando el intento de acercamiento y si es receptiva. "Acércate con buen rollo y educación, nunca intimidando. Si te dan largas, no seas cansino o cansina, y no lo fuerces", apuntan.

Diversión. Ligar es divertido para todas las partes. Así que ojo: si a una de las partes no le agrada, hay que parar el carro. Si mientras se tontea con alguien surgen risas y complicidad en un ambiente respetuoso ¡enhorabuena!

Desdecirse es un derecho. "Has empezado muy animada pero... ¿ahora prefieres irte a comer un falafel?, ¿te ha entrado el sueño?,¿has cambiado de opinión? ¡Estás en tu pleno derecho de hacer lo que te dé la gana! No le debes nada a nadie, y recuerda que tu cuerpo es tuyo", inciden.

Empatía. Efectivamente, en el ligoteo sano es necesario andarse un poco con ojo para no herir sensibilidades ajenas. Porque está clarísimo que nadie quiere que la otra parte se sienta mal o se vaya llorando a casa. E importante: una cosa es andarse con tacto para explicar las cosas de manera no hiriente, pero siempre con la asertividad suficiente como para no poner nuestras propias necesidades en compromiso. El tonteo no siempre tiene que terminar en algo más.

Rechazo. "No, por favor, no caigamos en el típico error de principiante, de pensar que cada vez que rechazan algo que proponemos nos están rechazando a nosotras. ¡Para nada!", insisten. Puede haber dos mil millones de motivos, continúan, por los que nos digan que no les apetece darse el lote con nosotras, entre ellos, que no se sientan atraídas o atraídos por nosotras... Otro detalle: "No sientas la presión de dar tu teléfono o facebook. Tienes derecho a elegir quién entra en tu vida, también en la virtual", aconsejan.

Mente abierta. Para terminar es conveniente, pero no obligatorio, llegar a cada tonteo con la cabeza bien preparada para lo que sea que pueda venir. "¿Expectativas? ¡Claro! Pero a veces nos da por pedirle peras al olmo: ¿y si conoces a quien tienes delante, preguntas qué te puede ofrecer y ves si te apetece o no? ¿No será eso mejor que llegar con la lista de la compra inamovible hecha de antes?", cuestionan desde el colectivo del País Vasco "Beldur Barik".

Para evitar ligues insanos, en Avilés dos movimientos feministas -la Plataforma "Avilés libre de agresiones sexistas" y Les Rudes- impartirán el lunes 20 a las 18.30 horas un teatro foro con el fin de mostrar que hay maneras y maneras de coquetear en igualdad de condiciones. El sexo de la pareja no importa. El respeto debe ser primordial tanto en una pareja convencional como en una relación no heteronormativa. "Entrar a dos chicas que están juntas, decirles el morbo que te da, es una forma de agresión lesbófoba", subrayan las avilesinas Lucía Rodríguez, Marta Pérez y Clara Lozano, que esperan que participe cuanta más gente mejor en la actividad. Y de cualquier década. Porque ya se sabe que esto del amor no entiende de edad.

El viernes, además, habrá pasacalles (19.00 horas) y el miércoles se ofrecerán consejos útiles para quitarse de encima, por ejemplo, un ligue poco saludable. Esta última actividad se desarrollará en el parque de Ferrera. "Porque ligar no es que te agobien, que te insistan, no es pensar en que cuantas más veces lo diga, cuanto más me acerque, voy a conseguir ligármela. Porque hay gente que no acepta un no. Y es tan fácil como ésto", concluyen.