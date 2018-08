El guerrero Manu Barrera "ya descansa"

El guerrero Manu Barrera se apagó a los 9 años. La vida de este pequeño sotobarquense es la historia de una lucha, la que libró contra la leucemia que le detectaron cuando era un bebé, tan solo con 18 meses. Sus padres, Manuel Barrera y Jessica González, estaban en su casa de Soto del Barco cuando el pequeño "comenzó a apagarse". El niño de Soto falleció poco después en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su padre anunció el fallecimiento del pequeño en las redes sociales poco después: "Manu ya no pudo luchar, ya descansa".

A Manu no se le ponía nada por delante. Desde bien pequeño decidió practicar judo y con sus catas intentaba evadirse de lo que llevaba dentro. Los que le conocieron saben que le encantaba competir y también ganar. Lo hacía con el judo que tanto amaba, con el futbolín, con el Monopoly, con el parchís y también con los videojuegos. Pero no pudo superar la última pantalla, la de la vida aunque lo intentó día tras día.

Sus padres, Manuel Barrera y Jessica González, también pelearon lo suyo. Constituyeron la asociación "Deporte vs Cáncer infantil" para luchar por su hijo pero también por todos los niños que padecen esa terrible enfermedad. Hasta la fecha, la entidad ha organizado cuatro ediciones de una actividad que fusiona música, deporte y solidaridad en la playa de Los Quebrantos de La Arena y allí siempre estaba Manu, dispuesto a todo. En la última edición, el pasado día 11, el pequeño luchador se enfundó un disfraz de las tropas de asalto del Imperio galáctico de "Star Wars" para "mantener el orden en la galaxia". "Tenía muchas ganas de vivir y nunca se quejaba", afirma Carlos Rodríguez de la Torre, miembro de la asociación contra el cáncer infantil Galbán, concejal avilesino y amigo de la familia. "Hemos aprendido mucho de Manu, de sus ganas de disfrutar de la vida pese a su situación, supo vivir y disfrutar", añadió Rodríguez de la Torre, consternado con la pérdida.

Horas después de la trágica noticia del fallecimiento del pequeño judoka, su padre, Manuel Barrera, escribió una publicación en la red social Facebook en la cuenta de "Deporte vs Cáncer Infantil" donde anunciaba el "peor momento" para su familia: "Manu ya no pudo luchar más y ya descansa". En esa publicación pedía también que nadie les enviara flores, que el dinero que pudiera emplearse en eso se destinara a una donación para la asociación "Deporte vs Cáncer infantil" "porque las flores se marchitan", y el colectivo sigue necesitando ayuda para seguir trabajando y vencer a la enfermedad.

El pequeño Manu Barrera era también aficionado al fútbol, al Sporting y al Real Madrid. Le encantaba coleccionar cromos de futbolistas y, como sportinguista de pro, ir al Molinón a ver a sus ídolos. En uno de esos encuentros, el exportero del club gijonés, Iván "Pichu" Cuéllar le entregó una camiseta y recientemente Roberto Canella y Diego Mariño publicaron un vídeo en las redes sociales de apoyo al pequeño.

El fallecimiento del titán de Soto del Barco ha consternado al concejo y a la comarca avilesina. La capilla ardiente abrirá esta mañana a partir de las 10.00 horas en la sala número 4 del tanatorio Santa Catalina de Pravia. El funeral será oficiado mañana jueves a partir de las 17.00 horas en la iglesia de San Pedro de Soto del Barco y posteriormente el cuerpo será incinerado.