"Sin bonito, a ver a qué nos dedicamos ahora", lamentan los pescadores

"A ver a qué nos dedicamos a partir de ahora". El lamento de pescadores y responsables de la rula de Avilés fue ayer unánime en un día aciago para los intereses del sector. En la lonja avilesina se celebró la última gran subasta de bonito tras el cierre, en la medianoche de 23 de agosto, de la costera: se vendieron unos 65.000 kilos de ejemplares de gran calidad a un precio medio de poco más de 4 euros, en línea con la cotización de semanas pasadas. Hoy la rula recibirá otros 12.000 kilos, que pueden ser los últimos del verano a expensas de algunos barcos que apuraron hasta el último minuto en la mar para capturar bonito del Norte, por lo que aún podría venderse algún kilo el lunes. El cómputo total para la lonja será, no obstante, muy positivo, con más de un millón de kilos de túnidos vendidos desde el pasado junio, en torno a un 30 por ciento más que el año pasado.

El adelanto en el cierre de la campaña por el agotamiento del cupo provocó que en un sólo día se concentrasen importantes ventas en la mayoría de puertos cantábricos. Muchas de las toneladas se las llevaron fábricas conserveras y de congelación, además de las pescaderías y supermercados. Los comercializadores son la otra pata afectada por el fin de la costera del bonito, una campaña que siempre suele durar hasta mediados de octubre. "Es un revés, sí. A nosotros también nos gustaría que la campaña durara más ya que nos perjudica que acabe tan pronto. Comprendemos el malestar de los pescadores, aunque también hay que mirar por el futuro de la pesquería y si los científicos y los políticos ponen ese cupo y dicen que ya se agotó, hay que aceptarlo", aseguró Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Empresarial de Minoristas del Pescado del Principado de Asturias (Asempa).

Rodríguez defiende una regulación del sector a la vista de que cada vez hay menos barcos en la mar. "Para evitar desguaces hay que mejorar la pesca, que sea menos agresiva. Hay que mirar por el día de mañana porque sino no tendremos qué vender", añadió.

Los encargados de casi clausurar la costera bonitera en Avilés fueron los barcos "Gure Fátima", "Beti Euskalerria", "Gaztelugatxeko", "Beti Begoñakoama", "Hermanos Suárez", "Rosa de los vientos" y "Suárez Valle". Esa importante descarga, sumada a la de otras especies, provocó casi un "overbooking" en las instalaciones pesqueras, con tinas de pescado en todos los rincones. Esa imagen se dio en muchos días de la costera. La razón, el importante incremento de las ventas por la alta afluencia de embarcaciones a vender a Avilés. Eso provocó que la sociedad "Nueva Rula de Avilés" tuviera que reforzar el personal con la contratación de más trabajadores, además de la compra de más tinas para depositar el pescado.

"Hicimos un esfuerzo económico importante que solo se hubiera rentabilizado si la pesquería hubiera durado hasta finales de septiembre u octubre. No solo ha sido más personal y más cajas, también más hielo, más gasoil, más envases... En la cancha hemos tenido mucho trabajo", afirmó Ramón Álvarez, gerente de la sociedad pesquera.

A partir de ahora, reconoce Álvarez, no sabe qué se va a vender en la rula. Ya no solo no hay ni bonito ni bocarte -también se clausuró la pesquería-, las cuotas de merluza sur que les queda a los pescadores es escasa y otras especies tampoco están muy boyantes. De ahí que a partir de ahora se abran semanas de incertidumbre para la pesca asturiana.